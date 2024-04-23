Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar

KALIAN ingin makeup awet di muka seharian? Punya makeup tahan lama walaupun sedang beraktivitas di luar memang menjadi hal yang paling diidamkan bagi para perempuan. Salah satu aktivitas luar ruangan yang lagi nge-tren sekarang adalah lari maraton.

Lari maraton termasuk cabang atletik yang sangat populer, tidak seperti pertandingan atletik lainnya, sebab lomba lari yang satu ini bisa dilombakan dengan jumlah peserta banyak, bahkan sangat banyak jumlahnya bisa mencapai ribuan.

Berikut beberapa tips untuk membantu memastikan make up kalian tetap awet dan flawless sepanjang hari selagi beraktivitas.

Gunakan Primer

Oleskan primer mattifying yang tahan lama untuk menciptakan dasar riasan yang halus dan membantu mengontrol minyak dan keringat. Carilah primer yang dirancang agar make up tetap tahan lama.