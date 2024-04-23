4 Skincare yang Ampuh Atasi Rosacea

SALAH satu permasalahan kulit yang kerap terjadi pada banyak orang adalah jerawat. Tapi, jerawat juga memiliki banyak jenis loh, salah satunya rosacea yakni peradangan kronis yang menimbulkan jerawat kecil yang diikuti kemerahan dan nanah.

Dokter spesialis dermatologi venereologi dan estetika konsultan RSUPN di Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. Shannaz Nadia Yusharyahya, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., MHA mengatakan pasien rosacea memerlukan empat jenis produk perawatan kulit (skin care product) untuk mengurangi keluhan gatal.

“Penting untuk memilih jenis skincare, utamanya yang mencegah kekambuhan begitu sering dan tidak memperparah gejala. Kalau ada penyakit tersebut, secara garis besar ada empat jenis yaitu pembersih muka (cleanser), pelembab, tabir surya (sunscreen) dan make up,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Penyakit ini bisa menyulitkan karena belum diketahui faktor utamanya. Oleh karena itu, penderitanya sering kali mengalami nyeri atau perih bahkan gangguan pada mata, tergantung dari tingkat keparahan rosacea. "Penyebab pastinya belum diketahui. Tapi kita sudah tahu ada faktor genetik, ada pemicu lain seperti pembuluh darah dan sistem kekebalan tubuh,” katanya.

Karena gatal, kemungkinan besar penderitanya akan terus menggaruk lubang pada wajah, sehingga berbahaya bagi kesehatan kulit. Jadi, Nadia menyarankan para pengidap rosacea untuk menghindari hal tersebut dengan memeriksakan diri ke dokter kulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat, baik dengan obat oles maupun oral, serta perawatan pada kulit itu sendiri.

Dalam melakukan perawatan kulit, ia menganjurkan agar penderita rosacea menggunakan sabun pembersih wajah yang memiliki potensi hidrogen (pH) dan konsentrasinya sesuai dengan jenis kulit. Misalnya saja bagi Anda yang memiliki kulit berminyak, disarankan untuk memilih sabun wajah yang menjaga kelembapan kulit.