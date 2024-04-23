Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Skincare yang Ampuh Atasi Rosacea

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:29 WIB
4 Skincare yang Ampuh Atasi Rosacea
Penyakit Kulit Rosacea. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu permasalahan kulit yang kerap terjadi pada banyak orang adalah jerawat. Tapi, jerawat juga memiliki banyak jenis loh, salah satunya rosacea yakni peradangan kronis yang menimbulkan jerawat kecil yang diikuti kemerahan dan nanah.

Dokter spesialis dermatologi venereologi dan estetika konsultan RSUPN di Cipto Mangunkusumo, Dr. dr. Shannaz Nadia Yusharyahya, Sp.D.V.E., Subsp. D.K.E., MHA mengatakan pasien rosacea memerlukan empat jenis produk perawatan kulit (skin care product) untuk mengurangi keluhan gatal.

“Penting untuk memilih jenis skincare, utamanya yang mencegah kekambuhan begitu sering dan tidak memperparah gejala. Kalau ada penyakit tersebut, secara garis besar ada empat jenis yaitu pembersih muka (cleanser), pelembab, tabir surya (sunscreen) dan make up,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Penyakit ini bisa menyulitkan karena belum diketahui faktor utamanya. Oleh karena itu, penderitanya sering kali mengalami nyeri atau perih bahkan gangguan pada mata, tergantung dari tingkat keparahan rosacea. "Penyebab pastinya belum diketahui. Tapi kita sudah tahu ada faktor genetik, ada pemicu lain seperti pembuluh darah dan sistem kekebalan tubuh,” katanya.

Karena gatal, kemungkinan besar penderitanya akan terus menggaruk lubang pada wajah, sehingga berbahaya bagi kesehatan kulit. Jadi, Nadia menyarankan para pengidap rosacea untuk menghindari hal tersebut dengan memeriksakan diri ke dokter kulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat, baik dengan obat oles maupun oral, serta perawatan pada kulit itu sendiri.

Dalam melakukan perawatan kulit, ia menganjurkan agar penderita rosacea menggunakan sabun pembersih wajah yang memiliki potensi hidrogen (pH) dan konsentrasinya sesuai dengan jenis kulit. Misalnya saja bagi Anda yang memiliki kulit berminyak, disarankan untuk memilih sabun wajah yang menjaga kelembapan kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513/jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445/jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416/jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413/jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155748/jerawat-03hi_large.jpg
5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155648/jerawat-T6Au_large.jpg
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement