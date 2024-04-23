Sabun Batangan versus Sabun Cair, Mana yang Lebih Bagus untuk Mandi?

MANDI menjadi perawatan kulit paling dasar yang bisa dilakukan. Dalam keseharian, pemilihan sabun yang tepat merupakan hal penting untuk kesehatan sekaligus kecantikan kulit.

Nah, biasanya ada dua jenis sabun yang umum digunakan, yaitu sabun batangan dan sabun cair (body wash). Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Lantas antara sabun cair dan batangan, mana yang lebih baik untuk perawatan kulit?

Pertama untuk formula, sabun batangan dan sabun cair punya perbedaan dalam formulasi dan proses pembuatannya. Sabun batangan melalui proses pembuatan yang melibatkan pemanasan minyak, lilin, dan penambahan alkali (lye) dan untuk menghilangkan bahan kimianya, dibutuhkan waktu selama enam hingga delapan minggu.

BACA JUGA:

“Sabun batangan mengalami proses kaustik yang melibatkan pemanasan minyak dan lilin serta penambahan alkali,” kata ahli kosmetik, Gabrielle Nekrasas, dikutip dari Byrdie, Selasa (23/4/2024)

“Kemudian, campuran tersebut diawetkan selama enam hingga delapan minggu, menguapkan bahan kimianya," tambahnya.