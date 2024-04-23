Makanan Ibu saat Hamil Bisa Memengaruhi Anak Menjadi Tantrum? Ini Kata Pakar

ANAK-anak pasti pernah mengalami tantrum. Kondisi ini terjadi ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Anak yang tantrum akan meluapkan emosi. Biasanya, yang terjadi ketika anak tantrum adalah menangis, merengek, berguling-guling, melempar barang, atau memukul-mukul sesuatu.

Banyak orang yang bertanya, apakah anak tantrum berpengaruh pada makanan yang dikonsumsi oleh ibunya saat hamil?

Dokter Spesialis Anak, DR dr I Gusti Ayu Trisna Windiani, Sp.A(K) menjelaskan hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan hubungan antara makanan dengan anak yang tantrum.