HOME WOMEN HEALTH

Chandrika Chika Terciduk Pakai Pods Ganja, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:49 WIB
Chandrika Chika Terciduk Pakai Pods Ganja, Ini Bahayanya bagi Kesehatan
Chandrika Chika ditangkap polisi akibat pods berisi cairan ganja. (Foto: Instagram @chndrika)
A
A
A

SELEBGRAM Chandrika Chika baru saja diamankan oleh Polres Metro Jakarta Selatan diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Tak sendirian, Chandrika Chika diringkus bersama dengan lima orang temannya di sebuah hotel di kawasan Karet Kuningan Jakarta.

Para pelaku telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian telah mengamankan sebuah pods atau rokok elektif yang berisikan cairan ganja. Kabarnya pods berisikan ganja itu digunakan secara bersamaan oleh keenam tersangka tersebut.

Lantas, apa bahaya yang ditimbulkan dari pods ganja bagi kesehatan?

Melansir Verywell Health, Selasa (23/4/2024), vaping atau pods ganja bisa menyebabkan munculnya penyakit paru-paru, seperti EVALI dan cedera paru-paru. EVALI merupakan sebuah kondisi medis serius ketika paru-paru mengalami kerusakan akibat zat yang terkandung di dalam rokok elektronik atau produk vaping.

Halaman:
1 2
      
