Pemberian MPASI di Bawah Usia 4 Bulan Bisa Sebabkan Obesitas, Ini Kata Ahli

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI), menyebut angka diabetes pada anak Indonesia meningkat 70 kali lipat pada 2023, di mana 70 persen penyebabnya adalah karena obesitas. Selain itu, sebanyak 55 persen obesitas anak akan menjadi obesitas pada saat remaja, selanjutnya 80 persen obesitas remaja bertahan hingga dewasa.

Mengingat obesitas sangat sulit untuk diatasi, pencegahan merupakan prioritas yang harus dilakukan sedini mungkin mulai dari periode pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI). Periode ini, anak mulai membentuk selera makan, preferensi makanan, dan metabolisme yang penting dalam membentuk dasar kesehatan mereka di masa depan.

Dokter Spesialis Anak, Prof. Dr. dr. Aryono Hendarto, SpA(K) menjelaskan pada MPASI yang diberikan sebaiknya dimulai saat bayi sudah mencapai usia enam bulan.

“Pemberian MPASI terlalu dini (di bawah empat bulan) dapat meningkatkan risiko obesitas,” ujar Prof Aryono.

Prof Aryono menambahkan dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak obesitas di satu sisi mengalami kelebihan makronutrien seperti karbohidrat, lemak dan protein, tetapi di sisi yang lain kekurangan mikronutrien seperti zat besi.

“Sehingga MPASI harus bergizi lengkap dan seimbang. MPASI yang tinggi zat besi penting untuk mencegah anemia dan mengatur keseimbangan metabolisme sehingga anak menjadi lebih aktif dan sehat,” katanya.

Lebih lanjut Prof Aryono mengatakan para orang tua perlu menghindari beberapa kesalahan dalam pemberian MPASI yang dapat meningkatkan risiko obesitas.

“Pemberian MPASI yang tidak sesuai dengan tahapan usia anak, misalnya memberikan makanan dewasa seperti snack yang bukan khusus bayi bisa menyebabkan obesitas karena kalori yang lebih tinggi dari kebutuhan bayi. Agar terhindar dari obesitas, salah satu asupan yang harus benar-benar diperhatikan adalah gula,” katanya.

Bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan khawatir dalam memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro anak, MPASI fortifikasi dapat menjadi pilihan bagi si kecil.