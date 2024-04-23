Kisah Seorang Ayah Obati Anaknya yang Idap Tumor Lipoma, Penghasilannya Hanya Rp 20 Ribu per Hari

ORANGTUA tentu akan melakukan apapun untuk anak-anaknya, termasuk ketika anaknya sakit. Mereka akan memastikan kesembuhan anaknya dan mencari pengobatan terbaik.

Seperti baru- baru ini viral di media sosial seorang ayah yang sedang asik bermain dengan anaknya di salah satu satu rumah sakit di Bandung. Seorang akun X @jeblukakun menunjukkan momen seorang ayah yang sedang membuat mainan kapal terbang untuk anaknya.

Ternyata sang ayah sedang menghibur anaknya yang sedang menunggu antrian di rumah sakit. Usut punya usut, anak dari ayah tersebut mengidap penyakit tumor di punggung dan perutnya.

"Bapak nggak punya uang buat beli mainan buat ngehibur anaknya, tapi bapak ingat bawa buku tipis di tasnya. Sambil menenangkan anaknya, bapak melipat kertas yang dia sobek lalu dia terbangkan untuk membuat putra kecilnya bisa tertawa," tulis akun tersebut dalam cuitannya seperti dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Pemilik akun tersebut pun akhirnya berkenalan dengan ayah dan anak itu. Setelah berkenalan, ternyata bapak tersebut tengah menunggu antrian berobat di salah satu Rumah sakit di Bandung. Hal itu karena anaknya mengidap tumor lipoma yang menjalar di seluruh perut hingga punggung dan bokongnya.

"Nama adik itu adalah Isa, umurnya baru empat tahun dan ibunya pergi sejak Isa baru berumur tiga bulan tepat saat Isa baru saja divonis penyakitnya," katanya.

Menurut sang ayah, anaknya baru menjalani pengobatan lagi karena jaminan kesehatan Isa tidak bisa mengcover pengobatan seluruhnya. Sedangkan ayahnya hanya seorang buruh serabutan, upahnya hanya 20 ribu per hari.