HOME WOMEN HEALTH

5 Khasiat Garam Ruqyah untuk Kesehatan

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |16:00 WIB
5 Khasiat Garam Ruqyah untuk Kesehatan
Khasiat garam ruqyah bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
KHASIAT garam ruqyah untuk kesehatan menarik untuk di ulas. Garam ruqyah atau garam yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, telah lama digunakan dalam tradisi Islam untuk berbagai tujuan, termasuk dalam penyembuhan dan perlindungan spiritual.

Serta dipercaya bahwa garam ruqyah ini memiliki khasiat yang unik dalam meningkatkan kesehatan. Banyak yang merasa bahwa menggunakan garam ruqyah secara teratur dapat membantu memperkuat imunitas tubuh serta menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam diri.

Masyarakat juga meyakini bahwa kunci dari manfaat garam ruqyah terletak pada kemampuannya untuk memperkuat imunitas tubuh. Secara tradisional, garam ruqyah dipercaya dapat membantu dalam meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh.

Keyakinan akan kemampuannya dalam meningkatkan kesehatan telah menimbulkan minat yang cukup besar terhadap manfaatnya. Merangkum dari berbagai sumber pada Selasa (23/4/2024) berikut beberapa khasiat garam ruqyah bagi kesehatan.

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa garam ruqyah dapat meningkatkan produksi sel darah putih, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia.

Dengan meningkatkan jumlah sel darah putih, tubuh menjadi lebih mampu melawan infeksi dan menjaga kesehatan. Hal ini dapat membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit dengan lebih efektif.

2. Mengurangi Peradangan

Garam ruqyah memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Ini sangat bermanfaat terutama bagi individu yang menderita kondisi inflamasi seperti arthritis, asma, dan gangguan pencernaan.

Selain mengurangi peradangan, garam ruqyah membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang terkait dengan kondisi-kondisi tersebut serta dapat meningkatkan kesehatan.

3. Meningkatkan Kesehatan Kulit

Penggunaan garam ruqyah dalam perawatan kulit dapat memberikan manfaat yang besar bagi individu dengan kondisi kulit tertentu. Garam ruqyah juga dapat membantu membersihkan kulit dari kuman dan bakteri.

Serta dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kulit, seperti eksim, psoriasis, dan jerawat. Sifat antibakteri dan antiseptiknya dapat membantu membersihkan kulit dan mencegah infeksi.

4. Meningkatkan Kualitas Tidur

Mandi dengan garam ruqyah sebelum tidur dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan tenang, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan pada tubuh dan juga dapat memperbaiki kualitas tidur seseorang, serta memberikan istirahat yang lebih baik dan menyegarkan.

