Tenaga Medis Baru di Rumah Sakit Lapangan Yordania Mulai Menerima Pasien

STAF medis yang baru dikerahkan di rumah sakit lapangan Yordania Gaza pada Minggu 21 April 2024 mulai menerima pasien dari jalur yang dilanda perang. Personel medis baru tersebut dipindahkan ke rumah sakit lapangan militer Gaza utara baru-baru ini.

Rumah sakit lapangan militer Gaza utara yang diberi nama Gaza/78 didirikan berdasarkan arahan Kerajaan. Melansir dari The Jordan Times pada Selasa (23/4/2024), komandan rumah sakit mengatakan, fasilitas tersebut mencerminkan keinginan dan minat Yang Mulia Raja Abdullah dalam memberikan perawatan medis kepada masyarakat Gaza.

Pada hari pertama, para staf menangani ratusan pasien melalui klinik yang lengkap. Pasien dan keluarganya menyuarakan rasa terima kasih dan penghargaan atas Yang Mulia dan dukungan yang diberikan kepada rakyat Palestina. Selain itu, mereka juga menyatakan kebanggaan kepada Angkatan Bersenjata Yordania dan Tentara Arab atas upaya tanpa henti mereka.

Yordania mengelola dua rumah sakit lapangan militer di Gaza. Rumah sakit pertama didirikan di Gaza utara pada 2009 setelah perang Hamas-Israel 2008. Selanjutnya, fasilitas kedua didirikan pada November tahun lalu di Khan Younis jalur Gaza selatan.