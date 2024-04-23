Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tenaga Medis Baru di Rumah Sakit Lapangan Yordania Mulai Menerima Pasien

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:00 WIB
Tenaga Medis Baru di Rumah Sakit Lapangan Yordania Mulai Menerima Pasien
Staf medis rumah sakit lapangan Yordania mulai menerima pasien. (Foto: UNFPA)
A
A
A

STAF medis yang baru dikerahkan di rumah sakit lapangan Yordania Gaza pada Minggu 21 April 2024 mulai menerima pasien dari jalur yang dilanda perang. Personel medis baru tersebut dipindahkan ke rumah sakit lapangan militer Gaza utara baru-baru ini.

Rumah sakit lapangan militer Gaza utara yang diberi nama Gaza/78 didirikan berdasarkan arahan Kerajaan. Melansir dari The Jordan Times pada Selasa (23/4/2024), komandan rumah sakit mengatakan, fasilitas tersebut mencerminkan keinginan dan minat Yang Mulia Raja Abdullah dalam memberikan perawatan medis kepada masyarakat Gaza.

Pada hari pertama, para staf menangani ratusan pasien melalui klinik yang lengkap. Pasien dan keluarganya menyuarakan rasa terima kasih dan penghargaan atas Yang Mulia dan dukungan yang diberikan kepada rakyat Palestina. Selain itu, mereka juga menyatakan kebanggaan kepada Angkatan Bersenjata Yordania dan Tentara Arab atas upaya tanpa henti mereka.

Yordania mengelola dua rumah sakit lapangan militer di Gaza. Rumah sakit pertama didirikan di Gaza utara pada 2009 setelah perang Hamas-Israel 2008. Selanjutnya, fasilitas kedua didirikan pada November tahun lalu di Khan Younis jalur Gaza selatan.

Dokter di Gaza

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement