Mengenal Ganesh Baraiya, Pria Asal India yang Jadi Dokter Terpendek di Dunia

SEORANG pria berusia 23 tahun bernama Ganesh Baraiya dari Talaja Thaluka di Gujarat, India, telah mengukir prestasi yang luar biasa dalam dunia kedokteran. Meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan karena perawakannya yang pendek, Ganesh telah menginspirasi banyak orang dengan menjadi dokter terpendek di dunia.

Melansir dari Oddity Central pada Selasa (23/4/2024) sejak usianya yang sangat muda, Ganesh menghadapi kondisi yang tidak biasa. Pada usia empat tahun, orang tuanya menyadari bahwa kepalanya sudah melebihi ukuran tubuhnya, dan setelah berkonsultasi dengan dokter, mereka mengetahui bahwa dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Dengan begitu, ibunya memasang helm khusus untuk mencegah pertumbuhan pada kepalanya, agar dapat memberinya kesempatan untuk mengejar impian dan pendidikannya. Walaupun sering diejek karena perawakannya, namun Ganesh tidak pernah kehilangan semangat atas keinginannya menjadi dokter.