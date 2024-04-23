Cerita Desainer Indonesia yang Sulit Dapat Model untuk Pakai Kain Wastra Indonesia

BANYAK desainer Indonesia membuat koleksi busana menggunakan kain wastra nusantara. Kain wastra didesain lebih modern sehingga bisa digunakan untuk semua kalangan dan berbagai acara.

Saat mengenalkan koleksi menggunakan kain wastra, para desainer membutuhkan model. Para model ini akan berlenggok cantik memakai koleksi busana dari kain wastra.

Namun para desainer banyak yang mengaku kesulitan mencari model yang pas untuk memaki busana dari kain wastra. Pakar Fashion sekaligus Desainer Erdan Mardani mengatakan model yang cocok memakai kain wastra adalah yang memiliki wajah asli Indonesia.

Erdan mengaku kebanyakan model Indonesia didominasi wajah campuran atau blasteran antara darah Indonesia dengan Eropa, China maupun Timur Tengah.

“Model Indonesia itu yang mukanya paras Indonesia, karena jarang banget (ditemukan) di kita kebanyakan wajah Indo (blasteran) yang berlaku, makanya pemilihan Puteri Indonesia itu memilih muka dan wajah Indonesia," ujar Erdan saat ditemui di ajang Ramadan Runway Model Hunt di Kota Kasablanka, baru-baru ini.

Erdan menambahkan kesulita mencari model Indonesia tulen juga karena DNA atau postur tubuh mayoritas masyarakat Indonesia yang menurutnya kurang ideal sebagai model dan membawakan rancangan busana fashion.

"Karena bibit model di Indonesia tidak segampang di luar negeri, juga dari tinggi badan postur tubuhnya mereka, nggak ideal. Jadi jarang sekali orang di Indonesia yang ideal (sebagai model), kecuali memang udah (DNA tinggi)," jelas Erdan.