Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Keren! Anak Ini Langsung Sikap Hormat ketika Lagu Indonesia Raya Diputar di Mall

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |08:07 WIB
Keren! Anak Ini Langsung Sikap Hormat ketika Lagu Indonesia Raya Diputar di Mall
Viral Anak Kecil Hormat Bendera. (Foto: Tiktok)
A
A
A

BARU-BARU ini viral video seorang anak laki-laki yang sigap memberikan sikap hormat pada saat lagu Indonesia Raya diputar untuk opeing sebuah mall. Momen ini behasil diabadikan dan diunggah oleh orang tua anak tersebut pada akun Tiktok @lodwickpanjaitan.

Dalam caption menjelaskan bahwa mereka sedang mengunjungi Mall Artha Gading yang berada di kawasan Jakarta Utara pada waktu mall baru dibuka. Saat mendengar lagu Indonesia Raya secara spontan anak itupun langsung mengambil sikap hormat seperti yang terlihat dalam video.

Viral Anak Hormat Bendera

Melihat aksinya itu, warganet dibuat kagum dan ramai-ramai memberikan pujian dan komentar positif untuk sang anak karena hal ini dirasa sudah jarang dilakukan pada setiap orang.

“Anak ibu hebat.... tetaplah bimbing dan jaga jiwa patriotismenya.... karena aturannya ketika dinyanyikan lagi Indonesia Raya memang seharusnya begitu,” puji @ovit*****

“Orang tua mu dan guru mu hebat mendidik mu nak hingga kamu punya jiwa nasionalisme yang tinggi,” tutur @njanlove*****

“Jiwa patriotisme keren adik,” tambah @setul*****

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement