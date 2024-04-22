Keren! Anak Ini Langsung Sikap Hormat ketika Lagu Indonesia Raya Diputar di Mall

BARU-BARU ini viral video seorang anak laki-laki yang sigap memberikan sikap hormat pada saat lagu Indonesia Raya diputar untuk opeing sebuah mall. Momen ini behasil diabadikan dan diunggah oleh orang tua anak tersebut pada akun Tiktok @lodwickpanjaitan.

Dalam caption menjelaskan bahwa mereka sedang mengunjungi Mall Artha Gading yang berada di kawasan Jakarta Utara pada waktu mall baru dibuka. Saat mendengar lagu Indonesia Raya secara spontan anak itupun langsung mengambil sikap hormat seperti yang terlihat dalam video.

Melihat aksinya itu, warganet dibuat kagum dan ramai-ramai memberikan pujian dan komentar positif untuk sang anak karena hal ini dirasa sudah jarang dilakukan pada setiap orang.

“Anak ibu hebat.... tetaplah bimbing dan jaga jiwa patriotismenya.... karena aturannya ketika dinyanyikan lagi Indonesia Raya memang seharusnya begitu,” puji @ovit*****

“Orang tua mu dan guru mu hebat mendidik mu nak hingga kamu punya jiwa nasionalisme yang tinggi,” tutur @njanlove*****

“Jiwa patriotisme keren adik,” tambah @setul*****