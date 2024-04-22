5 Potret Clara Tauson, Petenis Cantik yang Punya Senyum Manis

CLARA Tauson adalah petenis kelahiran Kopenhagen, Denmark. Clara mulai belajar bermain tenis saat ia berusia 6 tahun dan sudah banyak menunjukkan perkembangannya sejak usia dini, bahkan memulai debutnya saat usianya baru 10 tahun.

Ayah Tauson Soren merupakan seorang pemain hoki profesional , sementara ibunya adalah seorang pemain tenis. Selain itu pamannya Tauso Michael juga seorang matan petenis nomor 101 dunia ATP yang memiliki rekor 27-26 dalam tur.

Selain menjadi inspirasi dalam dunia tenis, Clara Tauson juga terinspirasi dengan potret fashion Petra Kvitova. Memang Clara kerap tampil dengan berbagai fashion keren di sosial media Instagram pribadinya @claratauson.

Manisnya Senyum Clara

Di potret pertamanya terlihat Clara Tauson sedang selfie dengan kamera ponselnya dengan mengenakan curve knit berwarna hitam dibalut dengan ekspresi serta make up looknya yang fresh tampak membuat ia tampak manis.

Casual dengan Outfit Sporty

Clara Tauson kali ini tampil casual dengan mengenakan kaos jersey berwarna biru yang dipadukan dengan celana sport serta make up looknya yang terkesan lebih bold, tampak ia sedang berkunjung ke sebuah pusat produksi brand ternama.

Colorful dengan Jaket Multicolor

Di potret selanjutnya Clara Tauson saat sedang menjadi narasumber dalam sebuah acara talkshow di Indian Wells dengan mengenakan jaket multicolor yang membuat ia tampak terlihat colorful dan ceria.