HOME WOMEN LIFE

Kemajuan Teknologi Jadi Tantangan Tersendiri Agus sebagai Agen BRILink

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:18 WIB
Kemajuan Teknologi Jadi Tantangan Tersendiri Agus sebagai Agen BRILink
Agus, Pemilik Agen BRILink, sedang melayani pelanggan di kios-nya kawasan Limo, Jakarta Selatan, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

Agen BRILink Assyifa yang dikelola Agus sudah berjalan sejak 2018 lalu. Selama kurun waktu tersebut, Agus mengaku banyak sekali tantangan yang dilaluinya.

"Salah satunya yakni kemajuan teknologi," kata Agus saat ditemui Okezone di Kiosnya kawasan Limo, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Banyaknya aplikasi dan kemajuan teknologi di masa kini, cukup membuat dirinya harus terus berjuang. Meski demikian, tidak menyurutkan Agus untuk tetap meningkatkan penjualan dan transaksi melalui Agen BRILink.

Kemajuan Teknologi Jadi Tantangan Tersendiri Agus sebagai Agen BRILink

"Memang transaksi selama satu tahun terakhir ini mengalami penurunan, namun masih banyak pelanggan yang masih loyal untuk tetap datang ke kita," tuturnya.

Agus pun bercerita awal mula dirinya bisa bergabung menjadi Agen BRILink 6 tahun silam. Saat itu, masih belum banyak Agen BRILink yang bergabung.

"Dahulu kita jualan konter pulsa, kemudain sama orang BRI ditawari jadi agen. Kemudian kita awalnya coba-coba, mungkin ada rezeki dari situ. Alhamdulillah, berlanjut sampai saat ini," tuturnya.

