HOME WOMEN LIFE

Berawal dari Coba-Coba, Agus Akhirnya Jatuh Cinta Jadi Agen BRILink

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:50 WIB
Berawal dari Coba-Coba, Agus Akhirnya Jatuh Cinta Jadi Agen BRILink
Berawal dari Coba-Coba, Agus Akhirnya Jatuh Cinta Jadi Agen BRILink
A
A
A

Agus tidak menyangka jika awal coba-coba menjadi Agen BRILink, kini justeru jatuh cinta. Diperkenalkan pada 2018 lalu menjadi Agen BRILink, Agus mengaku tidak mengeluarkan modal awal untuk keikutsertaannya.

"Awalnya ditawari oleh BRI, tidak ada modal ya (untuk bergabung jadi Agen BRILink)," kata Agus saat ditemui Okezone, Senin (22/4/2024).

Ia kemudian meningkatkan modal untuk menjalankan usaha agen dengan memanfatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI. Dari modal tersebut, diputar hingga bisa berjalan hingga saat ini.

"Pinjam KUR BRI, alhamdulillah KUR sangat banyak membantu UMKM seperti kita," tuturnya.

Untuk menjadi sebesar sekarang, Agus mengaku tidak mudah. Dirinya harus memperkenalkan berbagai layanan kepada pelanggan yang mampir ke kios-nya.

Berawal dari Coba-Coba, Agus Akhirnya Jatuh Cinta Jadi Agen BRILink 

"Awalnya kita konter pulsa, setiap ada pelanggan yang datang kita tawarin. Ibu atau bapak mau bayar listrik sekalian, bayar cicilan sekalian. Lama-kelamaan orang mencoba, dan akhirnya keterusan," katanya.

"Ternyata gampang ya, bisa kirim uang dan sampai, akhirnya orang yakin dengan sendirinya. Sekarang orang beli pulsa jadi sekalian bayar lainnya seperti listrik atau cicilan. Kepercayaan datang sendiri kalu kita kasih bukti, ternyata bisa."

Tidak hanya pelanggan lama, semenjak jadi Agen BRILink pelanggan baru pun terus bertambah. "Alhamdulillah costumer jadi tambah, mereka tahu dari mulut ke mulut, akhirnya mereka percaya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
