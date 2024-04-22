Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Shafira Ika Kapten Timnas Putri, Cantiknya Kelewatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:02 WIB
Potret Cantik Shafira Ika Kapten Timnas Putri, Cantiknya Kelewatan
Shafira Ika Putri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUBLIK Indonesia memang tengah merayakan lolosnya Timnas U-23 di Piala Asia ke babak 16 besar, setelah melibas Yordania 4-1 semalam. Tentu saja pencinta sepakbola Tanah Air ingin Timnas Indonesia terus melaju hingga juara.

Tidak hanya Timnas pria, tapi juga Timnas Putri Indonesia, yang diharapkan terus berprestasi. Apalagi, Timnas Putri sudah lebih dulu lolos dalam kualifikasi Piala Asia 2022 mengalahkan Timnas Singapura.

Nah, salah satu yang menjadi pilar lolosnya Timnas Putri adalah Shafira Ika Putri. Kemampuan kapten Timnas Indonesia Putri ini memang tidak perlu diragukan lagi, ketika memainkan si kulit bundar. Shafira pun termasuk atlet yang kerap aktif di media sosial. Nah, berikut beberapa potretnya ketika berlibur, seperti dilansir dari Instagram @shafiraikaputri13.

Anggun pakai dress

Shafira Ika

Shafira nampak berlibur di pantai dengan dress merah maroon. memakai dress tanpa lengan yang membuatnya makin seksi. Dia pun berpose memamerkan keindahan pantai di belakangnya. Dengan rambut panjangnya yang digerai, ditambah kacamata hitam dia pun tampil cantik.

"Cantik banget sayangku muach," sambung @eko***

"Ayang," celetuk @muhamad***

"Captain Shafira, skillnya jago, kharisma juga terang," ujar @rulisaputra.

Kacamata Melorot

Shafira Ika

Dalam pose close-up kali ini, Shafira nampak menurunkan kacamata dan menoleh ke samping. Penampilannya yang manja membuat banyak netizen memuji paras cantiknya.

"Emang beda kapten kita yang satu ini," kata @yaelah***

"Air laut pun takut melihat kecantikanmu," komen @andan***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement