Potret Cantik Shafira Ika Kapten Timnas Putri, Cantiknya Kelewatan

PUBLIK Indonesia memang tengah merayakan lolosnya Timnas U-23 di Piala Asia ke babak 16 besar, setelah melibas Yordania 4-1 semalam. Tentu saja pencinta sepakbola Tanah Air ingin Timnas Indonesia terus melaju hingga juara.

Tidak hanya Timnas pria, tapi juga Timnas Putri Indonesia, yang diharapkan terus berprestasi. Apalagi, Timnas Putri sudah lebih dulu lolos dalam kualifikasi Piala Asia 2022 mengalahkan Timnas Singapura.

Nah, salah satu yang menjadi pilar lolosnya Timnas Putri adalah Shafira Ika Putri. Kemampuan kapten Timnas Indonesia Putri ini memang tidak perlu diragukan lagi, ketika memainkan si kulit bundar. Shafira pun termasuk atlet yang kerap aktif di media sosial. Nah, berikut beberapa potretnya ketika berlibur, seperti dilansir dari Instagram @shafiraikaputri13.

Anggun pakai dress

Shafira nampak berlibur di pantai dengan dress merah maroon. memakai dress tanpa lengan yang membuatnya makin seksi. Dia pun berpose memamerkan keindahan pantai di belakangnya. Dengan rambut panjangnya yang digerai, ditambah kacamata hitam dia pun tampil cantik.

"Cantik banget sayangku muach," sambung @eko***

"Ayang," celetuk @muhamad***

"Captain Shafira, skillnya jago, kharisma juga terang," ujar @rulisaputra.

Kacamata Melorot

Dalam pose close-up kali ini, Shafira nampak menurunkan kacamata dan menoleh ke samping. Penampilannya yang manja membuat banyak netizen memuji paras cantiknya.

"Emang beda kapten kita yang satu ini," kata @yaelah***

"Air laut pun takut melihat kecantikanmu," komen @andan***.