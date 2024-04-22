Potret Ahyeon Babymonster yang Disebut Mirip Jennie BLACKPINK, Tampilannya Imut

GRUP Idol K-Pop BabyMonster dipastikan akan menggelar fan meeting di Indonesia. Fan meeting itu pun akan diadakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dan dijadwalkan pada 8 Juni 2024.

Fan meeting ini pun juga dihadiri oleh Ahyeon, yang sempat keluar dari Babymonster. Ahyeon memang menjadi salah wajah Babymonster, saat dia menghadiri acara radio, fanmeeting, dan variety show.

Bahkan, Ahyeon pun disebut mirip Jennie BLACKPINK ketika dia memakai off shoulder sambil memamerkan bahunya. Nah, berikut MNC Portal rangkum potret Ahyeon dengan berbagai outfit, berikut ulasannya dari Instagram @ahyeon_babymonster.

Tampil stylish

Selain berparas cantik, Ahyeon juga memiliki style yang keren. Seperti pada postingannya ini dia memakai kaus dipadukan dengan overall ripped denim dan sneakers. Dia pose duduk sambil memberikan ekspresi wajah datar ke arah kamera.

Tampil feminin

Gaya feminin Ahyeon saat memakai mini dress warna putih. Dia memadukan tampilannya dengan model lengan bulu-bulu. High boots yang dia pakai juga memiliki aksen bulu-bulu yang membuatnya makin memesona.

Di foto ini dia memakai makeup tebal dengan rambut panjang digerai. Ia juga menambahkan kalung pada tampilannya.

Potret selfie

Ahyeon sendiri salah satu member Babymonster yang aktif membagikan potretnya di media sosial. Seperti di foto ini dia terlihat selfie memakai tanktop dipadukan dengan cardigan. Ahyeon pose memegang pipi sambil mengedipkan satu matanya. Gemesin banget.