5 Potret Hangat Keluarga Raffi Ahmad dengan Lily Bayi Baru yang Diadopsi, menarik untuk dibahas. Pasalnya, anggota baru kini hadir di keluarga besar pasangan selebriti terkenal tersebut.

Kebahagiaan memang tengah menyelimuti keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasangan selebriti fenomenal ini baru saja mengumumkan kehadiran seorang bayi perempuan yang mereka adopsi, Lily.

Kabar bahagia ini sontak mengejutkan publik dan membuat banyak orang penasaran dengan seperti apa sosok Lily. Melansir dari akun Instagram resmi Nagita dan Raffi, @raffinagita1717, Senin (22/4/2024) berikut ini adalah lima potret hangat keluarga Raffi Ahmad dengan Lily, bayi yang baru diadopsi.

1. Foto bareng Rafathar: Pada potret ini Rafathar nampak tersenyum ke arah kamera, tengah berfoto bersama sang adik bungsunya, Lily yang terlihat sedang tertidur pulas dengan mengenakan bando berdetail pita warna merah muda.

(5 Potret Hangat Keluarga Raffi Ahmad dengan Lily Bayi Baru yang Diadopsi, Foto: Instagram @raffinagita1717)

2. Begitu disayang Nagita: Potret selanjutnya menunjukkan Nagita Slavina yang tengah mencium kening sang bayi, Lily yang sedang tertidur dengan penuh kasih sayang. Pada foto ini wajah Lily hanya terlihat sebagian.





