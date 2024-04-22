Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Paula Verhoeven Mantap Berhijab, Cantiknya Bikin Netizen Salfok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |18:10 WIB
Potret Terbaru Paula Verhoeven Mantap Berhijab, Cantiknya Bikin Netizen Salfok
Paula Verhoeven. (Foto: Instagram)
A
A
A

PAULA Verhoeven memang nampak mantap mengenakan hijab di kesehariannya. Istri Baim Wong itu juga mulai mengunggah sejumlah potret dirinya yang perlahan-lahan istiqomah memakai hijab.

Salah satunya di potret terbaru ibu dua anak ini. Paula tampil cantik dan elegan dengan busana kasual yang dipadukan dengan hijab modis yang ia kenakan. Gaya Paula Verhoeven mantap berhijab ini juga banjir pujian netizen.

Warganet pun ikut memuji kecantika Paula yang memesona dalam balutan hijab. Nah, berikut beberapa posenya dilansir Instagram, @paula_verhoeven.

Mirror Selfie Kekinian

Paula Verhoeven

Pose mirror selfie Paula Verhoeven juga terlihat trendi dan kekinian. Paula tampil kece dengan kemeja hijau yang dipadukan dengan hijab berwarna senada. Gaya Paulau juga modis dengan kacamata hitamnya sambil menggendong putra tercinta, Kiano Tiger Wong.

Pose Bareng Anak

Paula Verhoeven

Tak cuma tampil modis, Paula juga tak lupa berfoto bareng sang anak. Masih dengan outfit yang sama, Paula berpose sembari menemani Kiano bermain. Kemistri ibu dan anak ini juga begitu terpancar saat keduanya berpose bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132354/5_fakta_bantuan_hotman_paris_terhadap_kasus_perceraian_paula_verhoeven_hingga_diajak_jadi_aspri-TxX1_large.jpg
5 Fakta Bantuan Hotman Paris Terhadap Kasus Perceraian Paula Verhoeven hingga Diajak Jadi Aspri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132180/7_fakta_kasus_perceraian_paula_verhoeven_dengan_baim_wong_disebut_istri_durhaka_hingga_hakim_dilaporkan-aUsG_large.jpg
7 Fakta Kasus Perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong, Disebut Istri Durhaka hingga Hakim Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078504/5_potret_paula_verhoeven_saat_sidang_cerai_elegan_tapi_penuh_kesedihan-EDL0_large.jpg
5 Potret Paula Verhoeven Saat Sidang Cerai, Elegan Tapi Penuh Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073285/paula_verhoeven-ktvC_large.jpg
5 Momen Paula Verhoeven Gagal Beri Kejutan untuk Kenzo, Siapkan Kue dan Coklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073230/potret_kedekatan_paula_verhoeven_dengan_anak_anaknya-SaCI_large.jpg
Potret Kedekatan Paula Verhoeven dengan Anak-Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/194/3072802/transformasi_paula_verhoeven_kini_tampil_cantik_pakai_hijab-ILye_large.jpg
Potret Transformasi Paula Verhoeven, Kini Tampil Cantik Pakai Hijab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement