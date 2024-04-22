Potret Terbaru Paula Verhoeven Mantap Berhijab, Cantiknya Bikin Netizen Salfok

PAULA Verhoeven memang nampak mantap mengenakan hijab di kesehariannya. Istri Baim Wong itu juga mulai mengunggah sejumlah potret dirinya yang perlahan-lahan istiqomah memakai hijab.

Salah satunya di potret terbaru ibu dua anak ini. Paula tampil cantik dan elegan dengan busana kasual yang dipadukan dengan hijab modis yang ia kenakan. Gaya Paula Verhoeven mantap berhijab ini juga banjir pujian netizen.

Warganet pun ikut memuji kecantika Paula yang memesona dalam balutan hijab. Nah, berikut beberapa posenya dilansir Instagram, @paula_verhoeven.

Mirror Selfie Kekinian

Pose mirror selfie Paula Verhoeven juga terlihat trendi dan kekinian. Paula tampil kece dengan kemeja hijau yang dipadukan dengan hijab berwarna senada. Gaya Paulau juga modis dengan kacamata hitamnya sambil menggendong putra tercinta, Kiano Tiger Wong.

Pose Bareng Anak

Tak cuma tampil modis, Paula juga tak lupa berfoto bareng sang anak. Masih dengan outfit yang sama, Paula berpose sembari menemani Kiano bermain. Kemistri ibu dan anak ini juga begitu terpancar saat keduanya berpose bersama.