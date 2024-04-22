Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Tyla, Wajah Baru Artis Pop Afrika yang Punya Gaya Ikonik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:16 WIB
Mengenal Tyla, Wajah Baru Artis Pop Afrika yang Punya Gaya Ikonik
Tyla. (Foto: Instagram)
TYLA merupakan bintang pop yang tengah naik daun dan menjadi wajah baru dari artis pop Afrika. Menjadi ikon pop, dia pun juga membuka jalan sebagai ikon fesyen dari Afrika.

Mungkin namanya terdengar asing, tapi tentu saja antem top-chart-nya "Water" ataupun fenomena viral dari "Water challenge" di TikTok pernah Anda saksikan. Baru berusia 22 tahun, penyanyi peraih Grammy asal Afrika Selatan ini tak hanya merajai dunia musik dengan album debutnya TYLA yang dirilis pada 22 Maret 2024, dan membuat terobosan di dunia fashion.

Dia pun dengan cepat menjadi penentu tren dan ikon gaya autentik. Terinspirasi dari estetika abad ke-21 dan nostalgia menarik tahun 90-an, Tyla memadukan pilihan fesyennya dengan gaya uniknya sendiri.

Dalam kancah mode di mana tren vintage mengalami kebangkitan, ia berdiri bersama Dua Lipa, Olivia Rodrigo, dan Bella Hadid untuk menghidupkan kembali mode Y2K. Berikut beberapa penampilannya yang menonjol yang mengukuhkan statusnya sebagai ikon fesyen:

Tyla

Untuk menghormati lagu hit pria "Water", Tyla membuat penonton terpesona di GQ Man of the Year Awards. Setelan biru pesanan Di Petsa, dibuat dengan cermat untuk meniru daya tarik air yang berkilauan. Bahan berpenampilan basah menciptakan ilusi basah yang sempurna, mencerminkan dengan sempurna esensi lagu hitnya dan tantangan air ikonik yang menyertainya.

Untuk melengkapi ansambelnya yang terinspirasi air, Tyla melengkapinya dengan sandal Satin Paloma karya Sophia Webster dengan berlian . , anting-anting perak dan biru eksklusif Justine Clenquet Ewan serta cincin Ethereal, Molten, dan Molten Aquamarine Pear Cut milik Letra. Setiap aksesori menambahkan sentuhan yang menonjolkan kemiripannya dengan patung Romawi yang hidup.

