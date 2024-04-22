Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Biodata dan Agama Ling Ling Istri Richard Eliezer Alias Bharada E

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:26 WIB
Biodata dan Agama Ling Ling Istri Richard Eliezer Alias Bharada E
Ilustrasi biodata dan agama Ling Ling ( Foto: Instagram)
A
A
A

BIODATA dan agama Ling Ling istri Richard Eliezer alias Bharada E yang resmi menikah. Keduanya melakukan pemberkatan di Gereja Katolik Raja Damai, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Kedua pasangan suami istri ini mendapatkan ucapan selamat oleh netizen. Tidak hanya itu, warganet pun penasaran mengenai sosok Ling Ling.

bharada e nikah

Berikut biodata dan agama Ling Ling istri Richard Eliezer alias Bharada E:

Untuk biodata Ling Ling yakni memiliki nama Duce Maria Angeline Christanto.Sedangkan untuk agamanya adalah Kristen Katolik.

Dia telah menemani Eliezer sejak sebelum menjadi anggota kepolisian.Ling Ling kerap menemani Elizer latihan fisik sebelum masuk ke pendidikan.

Ketika sudah menjadi anggota Polri, ia dan Eliezer juga masih sering menghabiskan waktu bersama.

Halaman:
1 2
      
