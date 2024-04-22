Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Ling Ling, Istri yang Baru Dinikahi Bharada Eliezer

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:54 WIB
Profil dan Potret Ling Ling, Istri yang Baru Dinikahi Bharada Eliezer
Potret Ling Ling dan Bharada Eliezer (Foto: Instagram)
PROFIL dan potret Ling Ling, istri yang baru dinikahi Bharada Eliezer. Adapun dia resmi melepas masa lajang dengan menikahi sang kekasih, Duce Maria Angeline Christanto alias Ling Ling pada 20 April 2024.

Beberapa netizen pun memberikan selamat kepada kedua pasangan suami dan istri baru ini. Tidak hanya itu, warganet pun ingin tahu sosok istrinya.

Berikut profil dan potret Ling Ling, istri yang baru dinikahi Bharada Eliezer:

- Profil Ling Ling

Wanita asal Manado, Sulawesi Utara memiliki nama lengkap Ling Ling Duce Maria Angelin Kristanto. Dia telah menemani Eliezer sejak sebelum menjadi anggota kepolisian.Ling Ling kerap menemani Elizer latihan fisik sebelum masuk ke pendidikan.

Ketika sudah menjadi anggota Polri, ia dan Eliezer juga masih sering menghabiskan waktu bersama.

Selain itu, wanita tersebut juga merupakan orang pertama yang mengetahui kasus Eliezer. Lalu, Ling Ling memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta.

-Berikut potret Ling Ling, istri yang baru dinikahi Bharada Eliezer:

1. Cantik dengan Gaun Pengantin Berwarna Putih

Bharada E

Lingling mengenakan gaun berwarna putih. Keduanya juga terlihat mengucapkan janji nikah. Saat berfoto bersama, Ling Ling terlihat cantik serta anggun dengan balutan gaun pernikahan.

Halaman:
1 2
      
