Tren Korean Eye Look yang Wajib Dicoba

TAMPILAN mata Korea telah menjadi tren di berbagai kalangan. Generasi sekarang ini seringkali melihat tampilan para idol dan aktris Korea, kemudian meniru makeup look mereka, terutama eye look.

Berikut adalah cara untuk mendapatkan Korean Eye Look dengan Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner.

Eyeshadow: Mulailah dengan membersihkan kelopak mata, kemudian aplikasikan primer eyeshadow untuk memastikan dasar yang halus dan meningkatkan daya tahan eyeliner. Gunakan eyeshadow dengan warna yang soft. Kalian bisa menggunakan warna cokelat muda, peach, dan rose gold.

Pilih Eyeliner yang Tepat: Pilihlah eyeliner waterproof seperti Soulyu Precision Pro-Matte Eyeliner. Kalian bisa menggunakan eyeliner berwarna hitam atau cokelat.

Gambar Wing Tipis di Ujung Mata: Mulailah dengan membuat garis tipis di ujung mata kemudian bikin wing atau sayap tipis agar tetap terlihat natural.