HOME WOMEN BEAUTY

Cha Eun Woo Bongkar Rahasia Kulit Wajah Mulusnya, Ternyata Gak Ribet!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |19:30 WIB
Cha Eun Woo Bongkar Rahasia Kulit Wajah Mulusnya, Ternyata Gak Ribet!
Cha Eun Woo bongkar rahasia kulit wajah mulus, (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

TAK dipungkiri sebagai idol, aktor dan presenter, Cha Eun Woo terkenal dengan visualnya yang memukau. Bahkan karena dinilai terlalu tampan, idol kelahiran 1997 ini punya julukan sebagai ‘face genius’.

Ketampanan wajah Cha Eun Woo makin sempurna dengan tampilan kulitnya yang selalu terlihat sehat dan mulus, meski sehari-hari akrab dengan pulasan makeup ditambah lagi dengan aktivitas padatnya yang membuat bintang drama Gangnam Beauty itu sering traveling ke berbagai negara.

Sadar dirinya sering berpindah-pindah negara, traveling ke berbagai tempat dengan pesawat, hingga sering mengenakan makeup dalam waktu lama, Cha Eun Woo berusaha merawat kulit wajahnya dengan baik agar tetap mulus, jauh dari masalah kulit seperti jerawat, flek hitam, dan sebagainya. 

Ditemui secara langsung sesaat sebelum gelaran fan con perdananya di Indonesia, ‘Mystery Elevator’ baru-baru ini, Eun Woo membocorkan sebetulnya rahasia perawatan kulitnya tidaklah sulit.

(Foto: Arif Julianto/Okezone) 

“Pertama, kalau aku membiasakan diri untuk selalu minum air mineral yang banyak, minum air putih itu penting,” ujar Cha Eun Woo dalam wawancara khusus bersama Okezone baru-baru ini di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

