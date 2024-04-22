Paparan Panas Kompor saat Memasak Bisa Sebabkan Flek Hitam

MEMILIKI kulit wajah mulus dan bersih adalah dambaan setiap orang. Tak heran jika banyak merek yang rela mengeluarkan biaya besar untuk melakukan perawatan wajah agar terhindar dari masalah kulit, seperti flek atau noda hitam.

Ya, flek atau noda hitam adalah permasalahan kulit yang kerap mengintai banyak orang. Terutama mereka yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia. Paparan sinar matahari yang tinggi jadi penyebab kulit orang Indonesia mudah mengalami flek hitam dan bekas jerawat membandel.

Meskipun flek hitam sering dikaitkan dengan paparan sinar matahari, nyatanya kondisi ini juga bisa juga muncul akibat faktor lain, salah satunya panas yang ditimbulkan oleh panas kompor saat memasak. Skin Expert Erha Ultimate dr Pita Matubani Asriri mengatakan pembuluh darah vaskular dibawah kulit itu lebih gampang rusak pada saat kondisinya panas

“Bedanya kalau (panas) matahari itu kan sinar panas radiasi ya, tapi kalau ini tuh panas yang panasnya langsung nyembur ke wajah,” ujar dr Pita dalam acara Grand Opening ERHA Ultimate di AEON Deltamas baru-baru ini.