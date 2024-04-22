Codeblu Hantam Telak Chef Arnold, Ini 3 Dampak Buruk jika Rahang Dipukul Keras

DUEL tinju dari dunia F&B tersaji dalam ajang HSS 5 Jakarta di Indonesia Arena GBK Senayan, Minggu 21 April 2024 yang mempertemukan Chef Arnold vs Codeblu. Chef Arnold pun harus mengakui keunggulan rivalnya hingga Codeblu berhasil menang KO dalam duel tersebut.

Dalam video yang dibagikan di akun TikTok @hwsportshow, Chef Arnold tampak terkapar setelah mendapat tinju telak pada bagian rahang dan dahinya. Pukulan langsung pada bagian rahang ternyata dapat menyebabkan patahnya tulang-tulang tersebut sama seperti tulang-tulang lain di tubuh manusia.

Berkaca dari pukulan keras Codeblu pada Chef Arnold, berikut beberapa dampak patah rahang sebagaimana dilansir dari heritageoralsurgery, Senin (22/4/2024).

1. Gangguan TMJ