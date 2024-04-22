Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Codeblu Hantam Telak Chef Arnold, Ini 3 Dampak Buruk jika Rahang Dipukul Keras

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |13:00 WIB
Codeblu Hantam Telak Chef Arnold, Ini 3 Dampak Buruk jika Rahang Dipukul Keras
Momen Codeblu hantam telak Chef Arnold hingga KO. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

DUEL tinju dari dunia F&B tersaji dalam ajang HSS 5 Jakarta di Indonesia Arena GBK Senayan, Minggu 21 April 2024 yang mempertemukan Chef Arnold vs Codeblu. Chef Arnold pun harus mengakui keunggulan rivalnya hingga Codeblu berhasil menang KO dalam duel tersebut.

Dalam video yang dibagikan di akun TikTok @hwsportshow, Chef Arnold tampak terkapar setelah mendapat tinju telak pada bagian rahang dan dahinya. Pukulan langsung pada bagian rahang ternyata dapat menyebabkan patahnya tulang-tulang tersebut sama seperti tulang-tulang lain di tubuh manusia.

Berkaca dari pukulan keras Codeblu pada Chef Arnold, berikut beberapa dampak patah rahang sebagaimana dilansir dari heritageoralsurgery, Senin (22/4/2024).

1. Gangguan TMJ

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
