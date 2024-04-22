Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Kulit Mampu Pengaruhi Emosional dan Mental? Ini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:00 WIB
Kondisi Kulit Mampu Pengaruhi Emosional dan Mental? Ini Faktanya
Kondisi kulit pengaruhi mental dan emosional seseorang. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI kulit sehat dan glowing menjadi idaman para kaum hawa saat ini. Tak jarang banyak wanita yang mengusahakan berbagai macam cara untuk memiliki kulit idamannya.

Bahkan saking tergila-gilanya dengan kulit glowing dan mulus, banyak anak-anak perempuan yang mulai mengaplikasikan skincare hingga melakukan perawatan khusus di usia yang amat muda. Peristiwa tersebut menyadarkan bahwa sebegitu besarnya kondisi kulit berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang melalui tampilan fisik.

Bahkan seorang Kepala Laboratorium Ilmu Saraf Psikiatri di Institut Kesehatan dan Kedokteran Tropis Australia, Profesor Zoltan Sarnyai mengungkap bahwa masalah kesehatan mental serta emosi bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya akibat kondisi kulit.

“Masalah kesehatan mental dan emosi dapat terwujud dalam berbagai cara, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dan reaksi histamin,” ujar Profesor Zoltan Sarnyai, dikutip dari Vogue, Senin (22/4/2024).

Kesehatan kulit

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement