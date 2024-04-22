Kondisi Kulit Mampu Pengaruhi Emosional dan Mental? Ini Faktanya

MEMILIKI kulit sehat dan glowing menjadi idaman para kaum hawa saat ini. Tak jarang banyak wanita yang mengusahakan berbagai macam cara untuk memiliki kulit idamannya.

Bahkan saking tergila-gilanya dengan kulit glowing dan mulus, banyak anak-anak perempuan yang mulai mengaplikasikan skincare hingga melakukan perawatan khusus di usia yang amat muda. Peristiwa tersebut menyadarkan bahwa sebegitu besarnya kondisi kulit berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang melalui tampilan fisik.

Bahkan seorang Kepala Laboratorium Ilmu Saraf Psikiatri di Institut Kesehatan dan Kedokteran Tropis Australia, Profesor Zoltan Sarnyai mengungkap bahwa masalah kesehatan mental serta emosi bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya akibat kondisi kulit.

“Masalah kesehatan mental dan emosi dapat terwujud dalam berbagai cara, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dan reaksi histamin,” ujar Profesor Zoltan Sarnyai, dikutip dari Vogue, Senin (22/4/2024).