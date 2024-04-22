Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konten Kreator Ini Ngaku Tidak Boleh Tidur 2 Jam Usai Melahirkan, Ternyata Ini Alasannya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:00 WIB
Konten Kreator Ini Ngaku Tidak Boleh Tidur 2 Jam Usai Melahirkan, Ternyata Ini Alasannya!
Perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. (Ilustrasi: Freepik.com)
BELUM lama ini viral salah seorang konten kreator yang menceritakan pengalamannya melahirkannya. Dia menceritakan pengalamannya itu dengan sangat jelas dan ekspresif sehingga sukses bikin netizen antusias mendengarnya.

Dalam salah satu cerita, dia mengaku sempat mengantuk hebat pasca melahirkan. Namun, dokter tidak menyarankannya untuk tidur selama dua jam setelah melahirkan.

“Terus habis itu nggak boleh tidur selama dua jam pasca melahirkan. Dengan tenaga yang udah habis, jadi itu ngantuk banget. Tapi nggak boleh dibawa tidur,” katanya.

Telusuri berita women lainnya
