5 Terapi Seni yang Bisa Bantu Mengatasi Masalah Kesehatan Mental

KINI mulai banyak orang yang menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Terlebih sudah banyak kejadian-kejadian yang fatal lantaran terlambat mengatasi gangguan kesehatan mental.

Bukan cuma itu, masyarakat yang memiliki beban kerja berat serta tak memiliki waktu untuk melepas penat dan stres. Hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental lho.

Depresi dan gangguan kecemasan kerap kali muncul tanpa ada tanda-tanda, maka siapapun harus mewaspadai kehadirannya. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental, Anda bisa mencoba lima terapi seni ini lho. Penasaran? Yuk simak selengkapnya, seperti dikutip dari Hindustan Times, Senin (22/4/2024).

1. Membuat gerabah tanah liat





Membuat gerabah dari tanah liat bisa membantu melatih motorik tangan dan mengalihkan fokus kepada hasil karya seni yang hendak Anda buat. Menyentuh tekstur tanah liat bisa menjadi media untuk grounding lho. Tanah liat dapat membantu menenangkan diri dari pikiran cemas dan menyalurkan energi ke dalam proses penciptaan.

2. Melukis diiringi musik kesukaan

BACA JUGA: Kementerian Kesehatan Gaza Rilis Data Kematian Baru Akibat Serangan Israel

Mendengarkan musik sambil melukis ataupun membuat sketsa gambar bisa membantu mengatasi gejala depresi lho. Aktivitas ini mampu meningkatkan mood dan merangsang kreativitas. Kombinasi musik dan seni visual bisa sangat membangkitkan semangat bagi individu yang mengalami depresi.

3. Fotografi

Fotografi bisa mengatasi gangguan kecemasan, sebab kegiatan ini dapat membantu pikiran lebih fokus pada keindahan dunia luar dan mengalihkan fokus dari tekanan internal. Fotografi mendorong perhatian dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengelola kecemasan melalui ekspresi kreatif.