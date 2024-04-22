Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Terapi Seni yang Bisa Bantu Mengatasi Masalah Kesehatan Mental

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |01:00 WIB
5 Terapi Seni yang Bisa Bantu Mengatasi Masalah Kesehatan Mental
Terapi seni yang mampu bantu atasi masalah kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KINI mulai banyak orang yang menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Terlebih sudah banyak kejadian-kejadian yang fatal lantaran terlambat mengatasi gangguan kesehatan mental.

Bukan cuma itu, masyarakat yang memiliki beban kerja berat serta tak memiliki waktu untuk melepas penat dan stres. Hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental lho.

Depresi dan gangguan kecemasan kerap kali muncul tanpa ada tanda-tanda, maka siapapun harus mewaspadai kehadirannya. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental, Anda bisa mencoba lima terapi seni ini lho. Penasaran? Yuk simak selengkapnya, seperti dikutip dari Hindustan Times, Senin (22/4/2024).

1. Membuat gerabah tanah liat

Stres

Membuat gerabah dari tanah liat bisa membantu melatih motorik tangan dan mengalihkan fokus kepada hasil karya seni yang hendak Anda buat. Menyentuh tekstur tanah liat bisa menjadi media untuk grounding lho. Tanah liat dapat membantu menenangkan diri dari pikiran cemas dan menyalurkan energi ke dalam proses penciptaan.

2. Melukis diiringi musik kesukaan

Mendengarkan musik sambil melukis ataupun membuat sketsa gambar bisa membantu mengatasi gejala depresi lho. Aktivitas ini mampu meningkatkan mood dan merangsang kreativitas. Kombinasi musik dan seni visual bisa sangat membangkitkan semangat bagi individu yang mengalami depresi.

3. Fotografi

Fotografi bisa mengatasi gangguan kecemasan, sebab kegiatan ini dapat membantu pikiran lebih fokus pada keindahan dunia luar dan mengalihkan fokus dari tekanan internal. Fotografi mendorong perhatian dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengelola kecemasan melalui ekspresi kreatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement