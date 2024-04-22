Gangguan Kesehatan Mental, Semakin Ngetren dan Perlu Diwaspadai

JAKARTA - Kesehatan mental adalah isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini, terutama setelah ditemukan banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan orang-orang berusia muda. Di zaman sekarang, gangguan kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja, terutama orang yang sulit beradaptasi dengan perubahan.

Walau tidak mengakibatkan kematian secara langsung, gangguan kesehatan mental bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan, baik bagi penderita, keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Kesehatan mental sendiri dibutuhkan agar seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menyadari kemampuannya sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi untuk orang-orang lain. Menurut WHO, seseorang dikatakan sehat mentalnya jika ia sehat utuh secara fisik, rohani dan sosial.

Jenis dan Gejala Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental kebanyakan sulit dikenali, dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya sendiri. Berbagai jenis gangguan kesehatan mental bahkan lebih dapat dideteksi oleh orang terdekat. Apa saja gangguan kesehatan mental yang sering terjadi?

1. Gangguan Kecemasan

Merupakan kondisi mental yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, berlarut-larut, dan sulit dikendalikan. Orang dengan gangguan kecemasan atau GAD (Generalized Anxiety Disorder) sering merasa khawatir atau cemas terhadap berbagai hal, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kecemasan yang dirasakan bisa berlangsung hampir setiap hari selama berminggu-minggu.

Gejala gangguan kecemasan ini ditandai dengan:

Rasa gelisah atau tegang yang berlebihan dan terus menerus

Ketegangan otot atau tremor

Kesulitan berkonsentrasi atau mudah terganggu

Sulit tidur atau gangguan tidur lainnya

Kelelahan berlebihan

Ketegangan fisik yang menyebabkan sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan

Ketakutan terhadap hal-hal yang tidak rasional atau tidak proporsional

Napas tersengal-sengal atau sesak napas

Gelisah dan sulit tenang

2. Depresi

Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan dan kehilangan minat melakukan kegiatan sehari-hari, yang bisa berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Untuk menegakkan diagnosa depresi, dibutuhkan dua diantara tiga gejala utama yang berlangsung minimal selama 2 minggu, yaitu suasana hati yang depresif/murung, hilangnya minat dan kegembiraan, serta berkurangnya energi.

Gejala-gejala lainnya yang dialami penderita adalah:

Perubahan nafsu makan

Gangguan tidur (bisa berlebihan atau kurang dari lama tidur biasanya)

Menurunnya kemampuan berkonsentrasi

Ketidakmampuan membuat keputusan

Rasa tidak tenang

Perasaan tidak berguna

Merasa bersalah atau putus asa

Memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri

3. Gangguan Psikosis

Merupakan gangguan mental, yang ditandai dengan adanya gangguan kemampuan menilai realita, disertai dengan gangguan reaksi emosional, komunikasi dan hendaya (disabilitas/ketidakmampuan) dalam berhubungan dengan orang lain di sekelilingnya, dimana kapasitas mental seseorang, respon atau reaksi emosional, kemampuan menilai realita, komunikasi, dan hubungannya dengan manusia lain mengalami gangguan.