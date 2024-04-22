Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kuburan Massal Berisi 180 Jenazah Ditemukan dalam Kompleks Rumah Sakit Nasser di Khan Younis

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |18:00 WIB
Kuburan Massal Berisi 180 Jenazah Ditemukan dalam Kompleks Rumah Sakit Nasser di Khan Younis
Kondisi warga Gaza semakin mengkhawatirkan akibat serangan Israel. (Foto: Middle East Monitor)
SETELAH menemukan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa pada pekan ini, anggota pertahanan sipil Palestina dan paramedia juga telah menemukan 180 jenazah yang dikuburkan oleh pasukan Israel di dalam kompleks Rumah Sakit Nasser di Khan Younis jalur Gaza Selatan. Ratusan jenazah tersebut ditemukan pada hari Sabtu dan berlanjut hingga hari Minggu.

Berdasarkan laporan dari Hani Mahmoud, mayat-mayat tersebut merupakan wanita lanjut usia, anak-anak dan pria muda. Namun, tim layanan darurat Palestina masih melanjutkan operasi pencarian dan pengambilan para martir yang tersisa dalam beberapa hari mendatang, karena masih ada sejumlah besar dari mereka.

Menurut laporan Al Jazeera yang dilansir pada Senin (22/4/2024), perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina. Selain itu, perang tersebut juga menghancurkan dua kota terbesar di Gaza dan meninggalkan petak kehancuran di seluruh wilayah tersebut. Dua pertiga dari korban adalah anak-anak dan perempuan.

Namun, jumlah korban sebenarnya mungkin lebih tinggi karena banyak jenazah yang terjebak di bawah puing-puing akibat serangan udara atau berada di daerah yang tidak dijangkau oleh petugas medis. Serangan Israel di wilayah pesisir terus berlanjut, termasuk di kota Rafah di Gaza Selatan. Kata pejabat kesehatan pada hari Minggu, serangan tersebut telah menewaskan 22 orang, termasuk 18 anak-anak.

Warga Gaza

