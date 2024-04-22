Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Bumbu Hitam Versi Sehat, Tanpa Digoreng Tapi Tetap Lezat

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |14:20 WIB
Resep Ayam Bumbu Hitam Versi Sehat, Tanpa Digoreng Tapi Tetap Lezat
Ayam Bumbu Hitam. (Foto: TikTok)
A
A
A

AYAM bumbu Item jadi salah satu kuliner yang populer di Jawa Timur, khususnya Madura. Tak cuma ayam, bahan dasar masakan ini juga bisa diganti dengan bebek lho. 

Biasanya menu masakan ini membutuhkan banyak minyak lantaran ayamnya harus digoreng hingga kering. Hal ini yang membuat sebagian orang dengan kondisi kesehatan tertentu enggan untuk mengkonsumsinya.

Tapi tenang saja, ternyata menu ayam bumbu item juga bisa lho dibuat dalam versi yang lebih sehat dan tanpa menggunakan banyak minyak. Yuk intip resep Ayam Bumbu Item yang lebih sehat tapi tetap nikmat saat disantap, seperti dikutip dari akun TikTok @devyanastasia.

Bahan-bahan:

1 ekor ayam dipotong 8 bagian

12 cabai merah keriting

      
