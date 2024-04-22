Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Justin Bieber Pakai Sandal Rp40 Juta ke Restoran Sushi

Estermia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:30 WIB
Gaya Justin Bieber Pakai Sandal Rp40 Juta ke Restoran Sushi
Potret gaya mewah Justin Bieber, (Foto: Chris Mckey/WireImage)
A
A
A

JUSTIN Bieber kembali menunjukkan gayanya yang unik dan nyentrik. Kali ini, gaya penampilannya saat makan malam di restoran sushi baru-baru ini.

Pelantun lagu Love Yourself ini terlihat makan malam di restoran sushi terkenal di daerah Hollywood Barat. Hanya makan malam di luar, Justin tetap tampil mewah dengan menggunakan alas kaki keluaran rumah mode kenamaan dunia Louis Vuitton.

 BACA JUGA:

Suami dari Hailey Bieber itu terlihat memadukan celana olahraga Balenciaga senilai USD1490, atau sekira Rp24 juta dengan sandal Louis Vuitton Footprint Low Boot mencolok, hasil rancangan Pharrell Williams yang dibanderol USD2470 atau kurang lebih Rp40 juta per satu pasangnya, seperti dikutip dari Page Six, Senin (22/4/2024)

 

(Foto: GC Images/Page Six) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement