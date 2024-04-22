Gaya Justin Bieber Pakai Sandal Rp40 Juta ke Restoran Sushi

JUSTIN Bieber kembali menunjukkan gayanya yang unik dan nyentrik. Kali ini, gaya penampilannya saat makan malam di restoran sushi baru-baru ini.

Pelantun lagu Love Yourself ini terlihat makan malam di restoran sushi terkenal di daerah Hollywood Barat. Hanya makan malam di luar, Justin tetap tampil mewah dengan menggunakan alas kaki keluaran rumah mode kenamaan dunia Louis Vuitton.

Suami dari Hailey Bieber itu terlihat memadukan celana olahraga Balenciaga senilai USD1490, atau sekira Rp24 juta dengan sandal Louis Vuitton Footprint Low Boot mencolok, hasil rancangan Pharrell Williams yang dibanderol USD2470 atau kurang lebih Rp40 juta per satu pasangnya, seperti dikutip dari Page Six, Senin (22/4/2024)

(Foto: GC Images/Page Six)