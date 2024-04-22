Ikuti Tren, Buttonscarves Hadirkan 13 Warna Hijab dari Berani hingga Soft

BRAND modest wear lokal memang sudah banyak yang berbicara di kancah internasional, salah satunya Buttonscarves. Koleksi Buttonscarves memang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga banyak di dunia internasional.

Buttonscarves pun menghadirkan koleksi terbaru bertajuk Seri Samla. Samla merupakan ansambel penuh gaya yang menampilkan pola khas B kami sebagai pusat perhatian.

“Koleksi ini mencerminkan warisan kami selama 8 tahun berkarya dengan mewujudkan kecanggihan dan pesona pengguna saat menghadiri acara khusus atau sekadar menjalani hari, ini akan membuat BSLady merasa bergaya dan percaya diri,” ujar CEO Buttonscarves Linda Anggrea.

Linda menambahkan pada koleksinya ini ia menghadirkan 13 warna hijab yang terdiri dari warna fall leaf, dark earth, capulet olive, bistre, baby blue, antique white, navy peony, lotus, oxford tan, gray violet, creme brulee, black, dan apple butter. “Seri Samla menawarkan spektrum warna yang sesuai dengan suasana hati dan gaya setiap harinya,” katanya.

Lebih lanjut Linda mengatakan lewat 13 varian warna itu juga bisa disesuaikan dengan kepribadian seorang wanita. Dari warna berani hingga warna soft, Seri Samla adalah pelengkap sempurna untuk pakaian apa pun.

“Variasi warnanya memastikan BSLady selalu tampil chic. Biarkan kepribadian Anda bersinar dengan beragam warna kami, dan tingkatkan penampilan Anda dengan syal yang sempurna untuk setiap kesempatan,” sambungnya.

Dari koleksi hijab yang elegan sampai koleksi tas, sepatu, dan varian produk lainnya, Buttonscarves terus memperluas jangkauannya dan meraih pengakuan di panggung fashion global. Hingga saat ini, Buttonscarves telah memiliki lebih dari 50 stores di Indonesia dan di Malaysia, dengan harapan dapat terus mengembangkan sayapnya ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia.

“Semoga ke depannya, Buttonscarves dapat terus berkembang, meraih mimpi-mimpinya, dan menjadi brand yang dikenal secara global. Harapannya juga bisa menginspirasi BSLady dan banyak pecinta fashion,” tutup Linda.