HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Office Look ala Presenter Cantik Sandra Olga, Tampil Seksi dan Berkelas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:08 WIB
Inspirasi Office Look ala Presenter Cantik Sandra Olga, Tampil Seksi dan Berkelas
Presenter Cantik Sandra Olga. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN presenter Sandra Olga memang kerap stylish dan mencuri perhatian. Selain cantik, dia juga memiliki tampilan yang seksi dan stylish.

Potret cantiknya menghiasi laman akun instagram pribadinya. Salah satunya saat dia menjalani pemotretan memakai office look. Dijamin membuat mata tak ingin beranjak pergi melihat pesona presenter cantik satu ini.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @sandraolga.

Pakai makeup tebal

Sandra Olga

Potret cantik Sandra Olga saat menjalani pemotretan. Di foto ini dia memilih memakai makeup tebal dengan nuansa warna pink. Meski makeupnya tebal, tetap terlihat flawless.

"Cantik banget," kata @alfiak***

Pose melirik ke bawah

Sandra Olga

Pada foto selanjutnya Sandra terlihat pose melirik ke arah bawah dengan tatapan wajah datar. Sementara itu, satu tangannya dilipat dan tangan lainnya mengarah ke dagunya. Aura cantik Sandra di foto ini begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
