HOME WOMEN WOMEN

Pekan Gembira Ria Hadir Kembali,Tony Q Hingga Denny Caknan Siap Meramaikan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |14:24 WIB
Pekan Gembira Ria Hadir Kembali,Tony Q Hingga Denny Caknan Siap Meramaikan
Pekan Gembira Ria segera hadir kembali pada 11 dan 12 Mei 2024 (Foto: Dok PGR)
Jakarta – Pekan Gembira Ria kembali hadir menyapa Penggembira – sebutan untuk follower setianya, dengan menampilkan sederet musisi koplo ambyar yang sedang naik daun dalam misi unik: ‘mengeroyok’ Presiden Reggae Indonesia, Tony Q!

“Jika Pekan Gembira Ria Volume 6 dipadati 30 ribu penonton, 11 dan 12 Mei nanti kami ingin mengundang lebih banyak penonton dengan mengundang semua musisi top koplo ambyar tampil dalam satu panggung,” tutur Welly Wijaya mewakili promotor, PT Semua Pasti Gembira.

Bertempat di Parkir Barat, Area PRJ, Jiexpo, Kemayoran, Jakarta; Pekan Gembira Ria Vol. 7 - yang dikenal juga dengan nama Koploday, akan digelar pada Sabtu, 11 Mei dan Minggu, 12 Mei 2024.

Di hari pertama, 11 Mei 2024, panggung Koploday akan diisi oleh Aftershine, Denny Caknan yang belum lama ini menjadi seorang Bapak dengan kelahiran anak pertamanya, Happy Asmara yang sudah taka sing di telinga, dan ditutup dengan pesta goyang Feel Koplo.

Menarik ditunggu penampilan Denny Caknan sepanggung dengan Happy Asmara, Feel Koplo yang identik dengan seruan ‘nggak mau pulang, maunya digoyang’, serta duet yang belakangan viral: Happy Asmara featuring vokalis Aftershine, Hasan Toys, membawakan lagu ‘Pupusing Nelongso’.

Di hari kedua, 12 Mei 2024, giliran NDX AKA melanjutkan tradisi tampil 90 menit khusus di panggung PGR, disusul Guyon Waton dengan ciri khas flash light performance, dan Gilga Sahid dengan lagu andalannya ‘Nemen’. Presiden Reggae Indonesia, Tony Q, akan memberi kejutan dengan kolaborasi segar dengan orkestra khusus serta bernyanyi bersama NDX AKA.

“Penggembira tidak hanya bisa menyaksikan konser yang dijamin bakal ‘petjah’, tetapi juga berkesempatan mengikuti banyak aktivitas seru di PGR Vol.7,” tutur Welly.

