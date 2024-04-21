Viral Macet Total di Daerah Wisata Dieng Wonosobo, Netizen: Aku Kapok!

WISATA Dieng Wonosobo, Jawa Tengah mendadak banjir wisatawan pada Minggu sore. Bahkan, lalu lintas menuju wisata Dieng satu ini terpantau padat sejak pukul 14.07 WIB.

Pemandangan kemacetan lalu lintas menuju wisata Dieng Wonosobo itu tampak terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @afiliawahyu melalui story-nya.

Postingannya itu lantas diunggah ulang oleh akun sosial media X @merapi_uncover, salah satu akun yang kerap membagikan informasi seputar wisata gunung di Indonesia.

Menurut akun tersebut, saking macetnya, antrean kendaraan menuju wisata Dieng tersebut sampai tidak berjalan sama sekali. “(Breaking News) 14:07 Lalu lintas Dieng Wonosobo, ora mlaku blas (sama sekali nggak jalan),” tulis akun tersebut.

Dalam video tersebut terlihat, jalan yang menjadi akses menuju wisata Dieng Wonosobo dipenuhi dengan kendaraan roda empat hingga roda dua yang berbaris di sisi jalan.

Meski cuaca terpantau mendung, namun lalu lintas di perjalanan menuju wisata Dieng tersebut terlihat padat merayap. Unggahan ulang terkait penampakan kepadatan lalu lintas menuju wisata Dieng Wonosobo itu lantas banjir komentar dari netizen.

Beberapa di antaranya bersyukur karena tidak jadi ke objek wisata tersebut, padahal mereka sebelumnya juga berencana ke sana. Ada juga yang turut membagikan pengalaman serupa ketika mereka melakukan perjalanan menuju wisata Dieng Wonosobo, sehingga mereka kapok untuk kembali ke sana.

“WKWKWK untung ga jadi ikut ke arah sana,” ujar salah satu netizen.

“Bjir untung gajadi kesini,” timpal netizen lain.

“h+4 lebaran kedieng juga macet parah g jalan sama sekali, jogja-dieng 6jam anjir,” tutur netizen selanjutnya.

“Udah pernah, Kapok ogah kesana lagi,” kata netizen lain.