Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Macet Total di Daerah Wisata Dieng Wonosobo, Netizen: Aku Kapok!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:09 WIB
Viral Macet Total di Daerah Wisata Dieng Wonosobo, Netizen: Aku Kapok!
Viral Kemacetan Parah di Tempat Wisata. (Foto: X)
A
A
A

WISATA Dieng Wonosobo, Jawa Tengah mendadak banjir wisatawan pada Minggu sore. Bahkan, lalu lintas menuju wisata Dieng satu ini terpantau padat sejak pukul 14.07 WIB.

Pemandangan kemacetan lalu lintas menuju wisata Dieng Wonosobo itu tampak terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @afiliawahyu melalui story-nya.

Postingannya itu lantas diunggah ulang oleh akun sosial media X @merapi_uncover, salah satu akun yang kerap membagikan informasi seputar wisata gunung di Indonesia.

Viral Macet Parah

Menurut akun tersebut, saking macetnya, antrean kendaraan menuju wisata Dieng tersebut sampai tidak berjalan sama sekali. “(Breaking News) 14:07 Lalu lintas Dieng Wonosobo, ora mlaku blas (sama sekali nggak jalan),” tulis akun tersebut.

Dalam video tersebut terlihat, jalan yang menjadi akses menuju wisata Dieng Wonosobo dipenuhi dengan kendaraan roda empat hingga roda dua yang berbaris di sisi jalan.

Meski cuaca terpantau mendung, namun lalu lintas di perjalanan menuju wisata Dieng tersebut terlihat padat merayap. Unggahan ulang terkait penampakan kepadatan lalu lintas menuju wisata Dieng Wonosobo itu lantas banjir komentar dari netizen.

Beberapa di antaranya bersyukur karena tidak jadi ke objek wisata tersebut, padahal mereka sebelumnya juga berencana ke sana. Ada juga yang turut membagikan pengalaman serupa ketika mereka melakukan perjalanan menuju wisata Dieng Wonosobo, sehingga mereka kapok untuk kembali ke sana.

“WKWKWK untung ga jadi ikut ke arah sana,” ujar salah satu netizen.

“Bjir untung gajadi kesini,” timpal netizen lain.

“h+4 lebaran kedieng juga macet parah g jalan sama sekali, jogja-dieng 6jam anjir,” tutur netizen selanjutnya.

“Udah pernah, Kapok ogah kesana lagi,” kata netizen lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement