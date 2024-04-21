Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Camila Giorgi, Petenis Cantik Idola Netizen

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Camila Giorgi, Petenis Cantik Idola Netizen
Petenis Cantik Camila Giorgi. (Foto: Instagram)
A
A
A

CAMILA Giorgi adalah pemain tenis asal Italia yang dikenal sebagai salah satu pemukul terkuat wanita saat ini. Tapi permainan Camila yang berisiko membuat dia menjadi pemain yang kurang stabil dalam peringkat.

Ibunya Claudia Gabriella Fullone yang merupakan seorang perancang busana yang mendesain pakaian putrinya saat di lapangan. Sementara ayahnya, Sergio merupakan seorang veteran perang Argentina yang pernah bertempur dalam Perang Falklands.

Memang, selain gaya bermainnya, petenis Italia ini mendapatkan banyak popularitas karena kecantikannya. Camila pun menjadi idola banyak orang dan aktif membagikan penampilannya di sosial media Instagram @camila_giorgi_official, berikut beberapa di antaranya.

Tampil Trendy dengan Sepatu Boots

Camila Giorgi

Potret pertama Camila Giorgi tampil trendy dengan mengenakan blazer crop hitam yang dipadukan dengan mini pants denim serta ditambah dengan sepatu boots berwarna hitam yang membuat ia semakin terlihat kece.

Casual Namun Terkesan Anggun

Camila Giorgi

Camila Giorgi kali ini tampil casual dengan mengenakan kemeja v neck yang dipadukan dengan mini pants denim serta sepatu boots hitam favoritnya, selain itu ia juga tampil dengan gaya rambut yang dikucir satu tampak ia terkesan lebih anggun.

Tampil Feminim dengan Mini Dress

Camila Giorgi

Potret selanjutnya Camila Giorgi terlihat tampil lebih feminim dengan mengenakan mini dress bermotif floral berwarna biru yang dipadukan dengan outer rajut berwarna abu-abu ditambah dengan membawa dompet berwarna putih yang menjadi pemanisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement