5 Potret Camila Giorgi, Petenis Cantik Idola Netizen

CAMILA Giorgi adalah pemain tenis asal Italia yang dikenal sebagai salah satu pemukul terkuat wanita saat ini. Tapi permainan Camila yang berisiko membuat dia menjadi pemain yang kurang stabil dalam peringkat.

Ibunya Claudia Gabriella Fullone yang merupakan seorang perancang busana yang mendesain pakaian putrinya saat di lapangan. Sementara ayahnya, Sergio merupakan seorang veteran perang Argentina yang pernah bertempur dalam Perang Falklands.

Memang, selain gaya bermainnya, petenis Italia ini mendapatkan banyak popularitas karena kecantikannya. Camila pun menjadi idola banyak orang dan aktif membagikan penampilannya di sosial media Instagram @camila_giorgi_official, berikut beberapa di antaranya.

Tampil Trendy dengan Sepatu Boots

Potret pertama Camila Giorgi tampil trendy dengan mengenakan blazer crop hitam yang dipadukan dengan mini pants denim serta ditambah dengan sepatu boots berwarna hitam yang membuat ia semakin terlihat kece.

Casual Namun Terkesan Anggun

Camila Giorgi kali ini tampil casual dengan mengenakan kemeja v neck yang dipadukan dengan mini pants denim serta sepatu boots hitam favoritnya, selain itu ia juga tampil dengan gaya rambut yang dikucir satu tampak ia terkesan lebih anggun.

Tampil Feminim dengan Mini Dress

Potret selanjutnya Camila Giorgi terlihat tampil lebih feminim dengan mengenakan mini dress bermotif floral berwarna biru yang dipadukan dengan outer rajut berwarna abu-abu ditambah dengan membawa dompet berwarna putih yang menjadi pemanisnya.