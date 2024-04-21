Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Jennifer Bachdim Pakai Kebaya Putih Rayakan Hari Kartini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |17:09 WIB
Potret Jennifer Bachdim Pakai Kebaya Putih Rayakan Hari Kartini
Jennifer Bachdim. (Foto: Instagram)
A
A
A

HARI Kartini dirayakan seriao tanggal 21 April. Di momen ini, para wanita ramai-ramai menuliskan ucapan inspiratif di hari spesial ini, salah satunya Jennifer Bachdim.

Di momen Hari Kartini ini, Jennifer membagikan potret cantiknya dengan kebaya putih khas Indoensia yang memukau. Istri Irfan Bachdim ini juga menuliskan pesan manis dan inspiratif di momen Hari Kartini.

Jennifer Bachdim

“Mengangkat keberanian, kesetaraan, dan kemajuan wanita untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kartini,” tulis Jennifer, Minggu (21/4/2024).

Dalam foto itu, Jennifer begitu elegan dengan balutan kebaya brokat berwarna putih yang terlihat simple dan sederhana. Ibu empat anak ini juga tampil kasual dengan membiarkan rambutnya tergerai.

Jennifer Bachdim

Momen Jennifer Bachdim memberi ucapan di momen Hari Kartini itu ikut mengundang komentar para netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/612/3132948/kisah_inspiratif_hana_merlian_wanita_tuli_dan_atlet_untuk_berjuang_hidup-xdb3_large.jpg
Kisah Inspiratif Hana Merlian, Wanita Tuli dan Atlet untuk Berjuang Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132526/5_potret_dian_sastro_perankan_karakter_ra_kartini_di_film_ikonik_banget-BSR0_large.jpg
5 Potret Dian Sastro Perankan Karakter RA Kartini di Film, Ikonik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132507/15_link_twibbon_hari_kartini_2025_gratis-n5Bo_large.jpg
15 Link Twibbon Hari Kartini 2025 Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132451/40_ide_ucapan_hari_kartini_2025_inspiratif_hingga_ringan_dan_lucu-RMXN_large.jpg
40 Ide Ucapan Hari Kartini 2025, Inspiratif hingga Ringan dan Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132362/20_contoh_ucapan_hari_kartini_2025_inspiratif_hingga_status_di_media_sosial-AGRx_large.jpg
20 Contoh Ucapan Hari Kartini 2025, Inspiratif hingga Status di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132364/7_fakta_hari_kartini_2025_sejarah_hingga_perjuangannya-24Lk_large.jpg
7 Fakta Hari Kartini 2025, Sejarah hingga Perjuangannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement