Potret Jennifer Bachdim Pakai Kebaya Putih Rayakan Hari Kartini

HARI Kartini dirayakan seriao tanggal 21 April. Di momen ini, para wanita ramai-ramai menuliskan ucapan inspiratif di hari spesial ini, salah satunya Jennifer Bachdim.

Di momen Hari Kartini ini, Jennifer membagikan potret cantiknya dengan kebaya putih khas Indoensia yang memukau. Istri Irfan Bachdim ini juga menuliskan pesan manis dan inspiratif di momen Hari Kartini.

“Mengangkat keberanian, kesetaraan, dan kemajuan wanita untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kartini,” tulis Jennifer, Minggu (21/4/2024).

Dalam foto itu, Jennifer begitu elegan dengan balutan kebaya brokat berwarna putih yang terlihat simple dan sederhana. Ibu empat anak ini juga tampil kasual dengan membiarkan rambutnya tergerai.

Momen Jennifer Bachdim memberi ucapan di momen Hari Kartini itu ikut mengundang komentar para netizen.