5 Potret Cinta Laura Rayakan Hari Kartini, Pakai Tampilan Tradisional Futuristik

CINTA Laura memang menjadi artis wanita yang rajin memperjuangkan hak-hak para perempuan. Tidak heran jika dia pun ikut merayakan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April.

Melalui akun Instagramnya, Cinta Laura membagikan beberapa potret dirinya saat tampil bak Kartini masa kini. Cinta Laura juga turut membagikan ucapan spesial untuk memperingati Hari Kartini.

“Her soul is fierce. Her heart is brave. Her mind is strong. Selamat Hari Kartini,” ujar Cinta Laura, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @claurakiehl.

Tampil tradisional futuristik dengan nuansa gold

Alih-alih mengenakan kebaya seperti wanita pada umumnya ketika merayakan Hari Kartini, Cinta justru tampak mengenakan atasan body armor berwarna gold.

Namun, ia tampak memadukannya dengan bawahan kain tenun yang memiliki motif dengan perpaduan warna gold, sehingga memberikan tampilan tradisional futuristik.

Makeup bernuansa glamor

Untuk mendukung penampilan Kartini Masa Kini-nya, Cinta tampak menggunakan makeup dengan sentuhan warna nan glamor. Makeup pulasan Bubah Alfian itu memiliki detail warn eyeshadow berwarna keemasan dan lipstik shimmery berwarna peach.

Makin elegan dengan aksesoris gold

Selain didukung dengan makeup bernuansa glamor, penampilan Cinta Laura kian elegan dengan penggunaan aksesoris berwarna gold yang ia kenakan. Mulai dari aksesori yang disematkan di salah satu sisi rambutnya, hingga gelang, kalung dan cincin berwarna gold yang menghiasi tangan, leher dan jemarinya.