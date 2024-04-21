Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aura Kasih Berkebaya Rayakan Hari Kartini, Tampilan Cantik ala Perempuan Jawa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:01 WIB
TANGGAL 21 April menjadi hari yang istimewa bagi seluruh wanita di Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut merupakan peringatan Hari Kartini.

Beberapa artis wanita Tanah Air lantas turut merayakan Hari Kartini dengan memberikan ucapan spesial, tidak terkecuali Aura Kasih. Melalui akun Instagramnya, Aura Kasih membagikan postingan sebuah potret dirinya tampil bak Kartini masa kini dalam balutan kebaya.

Dalam keterangan postingan tersebut, ibu satu anak itu memberi ucapan peringatan Hari Kartini. Aura Kasih pun mengajak seluruh masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kesempatan yang sama bagi semua individu. Menurutnya, dengan adanya kesetaraan gender, masyarakat Indonesia bisa membangun dunia yang lebih adil dan inklusif.

“Selamat Hari Kartini!! Mari bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin,” ujar Aura Kasih, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @aurakasih.

“Dengan kesetaraan gender, kita bisa membangun dunia yang lebih adil dan inklusif untuk semua,” lanjutnya.

Dalam postingan tersebut, terlihat potret Aura Kasih yang tampil cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna hitam yang tampak dihiasi dengan detail aksesori ukiran berwarna emas.

