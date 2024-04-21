Salah Satu Desa di Pronojiwo Lumajang Miliki Pemandangan Mirip Imajinasi Gunung Zaman SD

ZAMAN dahulu saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), jika Anda diperintahkan untuk menggambar gunung, pasti Anda akan menggambar gunung yang disertai dengan sawah.

Tak ketinggalan jalan lika-liku yang berada di kawasan sekitar gunung juga ada sebagai pelengkap gambar legendaris anak-anak. Namun ternyata sebuah desa di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki pemandangan alam yang cantik bak imajinasi gambar gunung yang sering kali dibuat ketika masih SD.

Melansir akun TikTok @habibazammpyp, Minggu (21/4/2024), terdapat sebuah video yang mengunggah pemandangan langsung desa di Pronojiwo pada saat pagi hari. Dalam video tersebut terlihat sebuah gunung yang amat cantik yang disinari langsung oleh cahaya matahari.

Jika dilihat dari kejauhan, terlihat ada rumah-rumah sederhana dengan hamparan sawah hijau.

Tak cuma itu, adapun jalanan aspal hitam berliku-liku yang seolah-olah diletakan di tengah-tengah pegunungan. Gunung tersebut pun dihiasi oleh latar langit biru dan awan putih yang amat mempesona.

Pemandangan tersebut seperti ilustrasi dari imajinasi gambar gunung legendaris yang dulunya banyak dibuat ketika masih kanak-kanak dalam versi dunia nyata.

Para warga setempat tampak menghabiskan waktu untuk berjalan pagi di jalanan desa tersebut. Adapun yang memilih untuk berjemur badan sambil menikmati pemandangan yang cantik.

Keindahan pemandangan desa tersebut membuat para netizen yang melihatnya ikut takjub. Bahkan para netizen pun juga menyadari bahwa pemandangan tersebut mirip seperti imajinasi gambar gunung ketika masih kecil.

“Kayak kenangan gambar masak kecil,” tulis akun @suk****

“Persis ya ada tiang listrik juga. Sawahnya persis banget jalannya kelok kelok,” tulis akun @sip****