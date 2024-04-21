Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Wajah Berjerawat Bisa Sebabkan Stress Loh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:37 WIB
Ternyata Wajah Berjerawat Bisa Sebabkan Stress Loh
Tips Mengatasi Jerawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIKI kulit sehat dan glowing menjadi idam-idaman para kaum hawa di era sekarang ini. Tak jarang banyak wanita yang mengusahakan berbagai macam cara untuk memiliki kulit idamannya.

Bahkan saking tergila-gilanya dengan kulit glowing dan mulus, banyak anak-anak perempuan yang mulai mengaplikasikan skincare hingga melakukan perawatan khusus di usia yang amat muda. Peristiwa tersebut menyadarkan bahwa sebegitu besarnya kondisi kulit berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang melalui tampilan fisik.

Bahkan seorang Kepala Laboratorium Ilmu Saraf Psikiatri di Institut Kesehatan dan Kedokteran Tropis Australia, Profesor Zoltan Sarnyai mengungkap bahwa masalah kesehatan mental serta emosi bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya akibat kondisi kulit.

“Masalah kesehatan mental dan emosi dapat terwujud dalam berbagai cara, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dan reaksi histamin,” ujar Profesor Zoltan Sarnyai, dikutip dari Vogue.

Tak cuma itu, Profesor Zoltan Sarnyai juga menemukan sebuah penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara emosi dengan jerawat. Lebih dari setengah mereka yang diteliti menganggap munculnya jerawat bisa memicu stress lho.

“Dalam sebuah penelitian antara emosi dan jerawat, 67 persen dari kelompok pasien melaporkan adanya hubungan antara timbulnya jerawat dan peristiwa yang memicu stres,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
