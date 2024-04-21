Mandi Malam Bisa Picu Penyakit Rematik, Mitos atau Fakta?

KEBIASAAN mandi di malam hari seringkali dikaitkan dengan penyakit rematik atau nyeri sendi. Banyak asumsi yang beredar bahwa mandi malam itu tidak baik untuk kesehatan tulang dan sendi.

Namun menurut Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, dr. Andi Raga Ginting, M.Ked, Sp.PD,K-R, mandi malam yang diasosiasikan dengan penyakit rematik hanyalah mitos belaka. Sebab, hingga saat ini masih belum ditemukan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa kebiasaan mandi malam bisa memicu permasalahan sendi.

“Jadi sampai saat ini gak ada penelitian ilmiah yang membuktikan mandi malam bisa menyebabkan reumatik,” kata dr. Andi, dikutip dari Instagram @andiragagt, Senin (22/4/2024).

Dokter Andi menjelaskan bahwa kondisi mereka yang sudah memiliki permasalahan sendi bisa semakin parah apabila mereka sering mandi malam. Hal ini karena terjadinya perubahan suhu tubuh yang drastis secara tiba-tiba.

“Yang benar itu suhu dingin di malam hari, apalagi kalau mandinya dengan air dingin atau perubahan suhu yang tiba-tiba itu bisa memperburuk nyeri sendi pada orang yang sudah memiliki permasalahan sendi di tubuhnya,” ujarnya.

Meski begitu, dr. Andi mengungkap bahwa kebiasaan mandi malam bukan hanya satu-satunya faktor yang memperburuk rematik pada pengidapnya. Adapun berbagai faktor lain yang bisa memicu parahnya kondisi tersebut, seperti genetik, permasalahan imun, dan faktor lingkungan serta gaya hidup.

“Penyakit rematik sendiri jenisnya banyak seperti arthritis rheumatoid, osteoarthritis, asam urat dan penyakit autoimun lainnya itu biasanya karena berbagai faktor salah satunya genetik, sistem imun yang bermasalah, faktor lingkungan, dan gaya hidup,” jelas dr. Andi.