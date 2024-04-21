Curhat Perempuan Mengidap Polip Empedu, Disebabkan Gemar Makanan Instan dan Pedas

SEORANG netizen bernama Febiyola membagikan kisahnya usai divonis mengidap polip empedu yang mengubah hidup serta kondisi kesehatannya menjadi sangat drastis.

Melansir Tiktok @moodswinx, Sabtu (20/4/2024), kisahnya berawal sejak 2021 ketika dirinya terinfeksi Covid-19 yang kala itu masih menjadi pandemi. Kesehatannya berubah drastis dan muncul berbagai penyakit lainnya setelahnya.

Dia menjelaskan bahwa diserang berbagai penyakit membuat pikirannya tak tenang dan ternyata hal tersebut berpengaruh besar pada kesehatannya. Kemudian selama isolasi mandiri untuk recovery dari Covid-19, dia merasa tak nafsu makan.

Alhasil Febiyola hanya mengonsumsi mie instan dan makanan instan lainnya agar bisa diterima oleh tubuh. Namun ternyata dia mengalami nyeri dada hebat yang disertai dengan sesak nafas.

“Ga lama dari konsumsi makanan itu dan pola pikir yang ga bisa dikontrol itu, tiba-tiba aku sesak nafas dan dada sebelah kiri aku sakit banget,” tulis Febiyola dalam unggahan tersebut.

Meski begitu, dirinya tak menyerah untuk menjemput kesembuhannya. Dia pun terus mencari tahu penyakit apa yang sedang ada di tubuhnya. Ternyata dokter dari salah satu tempatnya di rawat memvonis dirinya mengidap penyakit jantung Supraventricular Tachycardia (Arrhythmia).

Hal ini karena irama detak jantungnya tak stabil dalam kondisi tidak beraktifitas. Setelah hampir dua tahun bolak-balik ke rumah sakit, dirinya sempat melakukan ablasi kateter.

Namun ternyata penyakit yang ia alami selama ini bukan hanya gangguan jantung saja, melainkan juga penyakit polip empedu. Febiyola mengetahui penyakit ini lantaran dirinya mengalami nyeri perut hebat, tetapi dia beranggapan itu hanyalah penyakit gerdnya yang kambuh.

Setelah memeriksakan gerdnya ke dokter, akan tetapi nyeri perutnya masih sering terasa. Alhasil pada April 2024 kemarin dirinya mengalami muntah-muntah dan sakit luar biasa pada bagian perutnya yang membuatnya langsung dilarikan ke rumah sakit.

Melihat kondisinya yang sudah kolaps dan lemah, pihak rumah sakit langsung memeriksa darah, urin, hingga USG Abdomen. Dari situlah Febiyola akhirnya mengetahui bahwa penyakit yang selama ini dideritanya yaitu polip empedu.

Dia mengungkap bahwa penyakit tersebut bisa muncul akibat dirinya tak memperhatikan pola makan. Makanan yang pedas, instan dan minuman kopi bisa menjadi faktor pemicu polip empedu.