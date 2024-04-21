Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengganti Santan dengan Susu Bisa Bikin Makanan Lebih Sehat? Begini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |05:00 WIB
Mengganti santan menjadi susu, lebih sehat? (Foto: Freepik.com)
MENGOLAH makanan yang berbahan santan bisa menjadi sangat menantang. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes.

Tak jarang banyak orang yang takut mengkonsumsi makanan berbahan dasar santan seperti, opor, gulai, kari dan makanan santan lainnya. Alhasil banyak orang yang memilih untuk mengganti santan dengan susu lantaran dianggap lebih sehat.

Tapi, benarkah mengganti santan dengan susu bisa membuat makanan jauh lebih sehat?

Menjawab pertanyaan tersebut, Ahli Gizi dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menjelaskan bahwa susu dan santan adalah dua bahan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Susu cenderung mengandung kolesterol dan lemaknya rantai pendek.

Sedangkan santan tidak mengandung kolesterol dan lemaknya rantai menengah. Sehingga keduanya tidak cocok untuk menggantikan perannya masing-masing.

Santan kelapa

“Susu itu tidak sama dengan santan karena kalau susu itu ada kolesterolnya, santan tidak mengandung kolesterol. Kalau susu itu lemaknya rantai pendek, santan itu lemaknya rantai menengah. Jadi mereka tidak cocok untuk saling menggantikan,” kata dr. Rita, dikutip dari Instagram @ritaramayulis, Senin (22/4/2024).

Dokter Rita mengungkap apabila susu dipanaskan secara terus menerus dan dalam suhu tinggi dalam waktu yang lama, hal ini bisa merusak kandungan gizi di dalamnya lho.

Dia mengatakan bahwa kandungan protein serta kalsium akan rusak. Selain itu, beberapa vitamin B1,B2,B3,B6, dan B12 juga bisa teroksidasi lantaran terkena panas.

“Kalau susu dipanaskan dengan suhu tinggi dalam waktu yang lebih dari dua sampai tiga menit, dan kemudian dipanaskan berulang, maka kandungan gizinya akan rusak,” ujarnya

Lebih lanjut, dr. Rita menyarankan bagi Anda yang ingin mengkonsumsi makanan santan tapi tidak ingin terkena bahaya dari santan, maka konsumsi makanan tersebut hanya secukupnya dalam porsi santan yang tidak terlalu banyak.

Halaman:
1 2
      
