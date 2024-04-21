Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Kartini 2024, Sandiaga Uno Dorong Wanita Indonesia Terus Berkarya

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:23 WIB
Hari Kartini 2024, Sandiaga Uno Dorong Wanita Indonesia Terus Berkarya
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para wanita Indonesia untuk terus semangat berkarya khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dan menjadikan Kartini sebagai inspirasi.

“Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia yang hebat. Semoga lari pagi ini bisa membawa semangat dan motivasi berkarya untuk negeri," ujar Sandi dalam acara Road to Run For Independence Day (RFID) 2024 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Menurutnya, kaum wanita memegang peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Ia mengungkapkan, lebih dari 50 persen pejabat di lingkup Kemenparekraf adalah wanita. Hal ini mencerminkan inklusivitas wanita serta kesetaraan gender di lingkungan Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Ini dampaknya terlihat sekali, bahwa kita membangun pariwisata berbasis keluarga, pariwisata yang ramah terhadap lingkungan, pariwisata yang bersandingan dengan produk ekonomi kreatif. Dan mampu melihat isu-isu yang sangat holistik dari berbagai perspektif termasuk sentuhan dari para perempuan pemimpin di parekraf,” tuturnya.

Road to RFID ini menjadi kegiatan pra-event dari RFID yang diselenggarakan pada Agustus 2024 dalam rangka meramaikan perayaan kemerdekaan ke-79 RI.

Sandi berharap dengan adanya event Road to RFID yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dapat menjadi momentum bangkitnya sport tourism.

Halaman:
1 2
      
