Sandiaga Harap ASITA Run 2024 di Bali Mampu Dongkrak Pariwisata

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |12:05 WIB
Sandiaga Harap ASITA Run 2024 di Bali Mampu Dongkrak Pariwisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh masyarakat termasuk wisatawan mancanegara (wisman) untuk turut menyemarakkan ASITA Run 2024 yang akan digelar di Lapangan Renon Denpasar, Bali, pada hari ini Minggu (21/4/2024).

Usai melakukan pre-event ASITA Run 2024 bersama komunitas lari di Pantai Sanur, Bali, Sabtu kemarin, Sandi mengapresiasi Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) atas inisiatifnya menyelenggaran event rutin tahunan ini.

Ajang ini sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan sport tourism atau wisata olahraga, khususnya di Bali.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ASITA yang telah menginisiasi acara ini. Karenanya saya mengajak masyarakat Bali dan juga wisman untuk turut berpartisipasi dalam fun run ini," terang Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

ASITA Run 2024 hadir dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 ASITA. Sehingga konsep yang diusung berupa fun run sejauh 5 kilometer dengan kapasitas pelari 1.000 orang.

Dan ini terbuka untuk umum, tidak hanya masyarakat lokal, namun wisman juga dapat turut berpartisipasi.

Dengan adanya ASITA Run 2024, Menparekraf Sandiaga berharap pencapaian target 1,25 miliar-1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dan 14,3 juta kedatangan wisman pada 2024 dapat terakselerasi.

