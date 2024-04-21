Pernah Viral Dibersihkan Beramai-ramai, Pantai Terkotor di Indonesia Ini Kembali Dipenuhi Sampah

PANDAWARA Group merupakan sekelompok pemuda asal Bandung yang memiliki perhatian khusus pada permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

Bahkan Pandawara Group juga mengajak pemuda lain untuk ikut terlibat ke dalam aksi sosial tersebut.

Tidak main-main, mereka pun pernah membersihkan pantai terkotor se-Indonesia, yaitu Pantai Teluk Labuan, Pandeglang, Banten.

Pantai yang tadinya penuh dengan gunungan sampah, seketika menjadi bersih dan lebih nyaman untuk dikunjungi.

Namun, keindahan itu hanya sementara, sebab kabarnya pantai tersebut kembali dipenuhi dengan sampah-sampah di bagian pesisirnya.

(Foto: X/@namdoyan)

Dalam unggahan akun X @namdoyan, pemilik akun tersebut menunjukkan kondisi terkini Pantai Teluk Labuan Pandeglang, Banten yang kembali kotor dan banyak sampah.

“Masih inget ga pantai terkotor se-Indonesia yang dulu pernah viral dan pernah dibersihin sama Pandawara Group & warga sekitar? Ya ini keadaannya sekarang Sabtu 20 April 2024,” tulisnya dalam keterangan, dikutip dari unggahan tersebut, Minggu (21/4/2024).

Meski dalam foto tersebut menunjukkan kondisi matahari terbenam di kawasan pantai, namun kecantikannya terganggu dengan tumpukan sampah yang amat banyak.

Terlihat ada banyak sampah plastik dan potongan baju atau kain yang terdampar di pesisir pantai. Tak hanya itu, air pantainya pun ikut keruh dan dipenuhi oleh sampah.