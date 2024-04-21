Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Klaster BRI Kembang Goyang Mampu Kurangi Masyarakat Miskin Kota di Lenteng Agung

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |22:19 WIB
Klaster BRI Kembang Goyang Mampu Kurangi Masyarakat Miskin Kota di Lenteng Agung
Kue Kembang Goyang khas Betawi, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

Klaster Kue Kembang Goyang binaan Bank BRI, ternyata memiliki andil besar dalam mengurangi masyarakat miskin kota di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penggiat Klaster Kebang Goyang binaan Bank BRI Sri Mulyati mengatakan, angka masyarakat miskin kota di wilayahnya berkurang.

"Dahulu di wilayah saya lumayan banyak, dan alhamdulillah setelah kita bina dan diberikan pelatihan usaha sekarang (masyrakat miskin kota di wilayah Rt10) tinggal beberapa saja," kata Sri saat ditemui Okezone, Minggu (21/4/2024).

Sri menjelaskan, dirinya mengajak ibu-ibu di wilayah RT10/2 Jalan Raya Lenteng Agung, untuk aktif di menjalankan usaha Kembang Goyang agar ekonomi keluarga bisa bertambah.

"Saya bagikan resep dan kasih pendampingan agar ibu-ibu bisa membuat Kembang Goyang untuk menambah penghasilan. Saat ini ada yang memiliki usaha sendiri dan ada yang menjadi sub agen saya untuk dijual di berbagai bazar dan orderan lainnya," tuturnya.

Sri yang menjabat sebagai Ketua RT 10/2 itu menceritakan, ada anggotanya yang mampu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan ke jenjang S3 dari usaha berjualan Kembang Goyang. "Ada juga yang memiliki keterampilan membuat Kembang Goyang yang kini menjadi tulang punggung keluarga karena berbagai hal," ceritanya.

Meski memberikan resep dan pembinaan kepada warganya, Sri mengaku tidak mengganggap sebagai saingan. Baginya, rezeki tidak akan tertukar jika dirinya berbuat kebaikan.

Klaster BRI Kembang Goyang Mampu Kurangi Masyarakat Miskin Kota di Lenteng Agung 

"Buat saya rezeki tidak akan tertukar, karena mereka memiliki pasar dan jalan masing-masing. Jika ada yang memang menyetok ke saya untuk dijual, ya itu memang sudah jalannya, tapi banyak juga yang sudah dapat pasar masing-masing," tandasnya.

Namun untuk Sri, usaha Kembang Goyang yang didirikannya bisa menjadi penopang ekonomi keluarga.

"Alhamdulilah saya bisa menyelesaikan S1 saya, termasuk 2 anak yang kini sudah lulus kuliah dan kini membantu saya dalam berusaha," paparnya.

Saat ini, Sri mulai menurunkan usaha Kembang Goyang Sri miliknya untuk dikembangkan kepada anak-anaknya. Bahkan saat diminta untuk menjadi nara sumber, Sri mengaku mulai melibatkan anak tertua-nya untuk menjadi pembicara.

"Keluarga sangat support apa yang saya lakukan. Anak-anak membantu urusan promosi di sosial media, menjadi pembicara dan suami juga sekarang kembali aktif untuk membantu usaha," tuturnya.

Meski demikian, Sri masih mempunyai mimpi untuk membuat kios oleh-oleh khas Jakarta. Dia mengaku, Kembang Goyang yang merupakan salah satu makanan khas Betawi ini mampu bersaing di kancah nasional.

"Ingin punya kios yang khusus menjual oleh-oleh Betawi. Jadi kalau ada kesempatan punya kios di Jalan Sudirman atau di tengah kota, saya ingin punya kios yang isinya makanan khas Betawi, biar tidak punah dimakan zaman," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/12/3094137/bri_rejuve-brqv_large.jpg
Hidup Sehat dengan Konsumsi Re.juve, Ada Promo Spesial BRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054349/bri_peduli-kFA2_large.jpg
Program BRI Peduli Yok Kita Gas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/12/3054004/promo_spesial_bri-1b2S_large.jpg
Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3053998/klaster_kampung_klepon-T4fr_large.jpg
Klaster Kampung Klepon Binaan BRI di Sidoarjo Bangkitkan Ekonomi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/11/3053704/klaster_jeruk_sungai_penuh-QG97_large.jpg
Usaha Klaster Jeruk di Sungai Penuh Jambi Makin Berkembang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/11/3052243/zero_waste_to_landfill-P3CD_large.jpg
Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Begini Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement